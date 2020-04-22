Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Белая дача» приостановила выпуск картофеля фри

ГК «Белая дача» временно приостановила работу завода по производству картофеля фри в Липецке из-за падения спроса, сообщил основатель группы Виктор Семенов в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось

Поставщик картошки фри для McDonald’s приостановил работу завода

Группа компаний «Белая дача» временно приостановила работу завода по производству картофеля фри в Липецке из-за сокращения потребления продукта, рассказал основатель группы Виктор Семенов в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram.
РБК06:58

Подробнее о событии

McDonalds может остаться без картошки фри

ФедералПресс08:50

Российскую картошку для «Макдоналдса» могут «отвезти хрюшкам». Единственный завод по производству картофеля фри встал

Фонтанка.Ру08:36

В России временно приостановил работу единственный завод по производству картошки фри для McDonald’s

Sostav.ru07:30

Поставщик картофеля фри для McDonald’s в России временно приостановил работу завода

ТАСС08:32

Коронавирус остановил работу единственного завода-производителя картошки фри для McDonald’s в России

Mockva.ru08:00

«Белая дача» приостановила выпуск картофеля фри

Коммерсантъ08:34

Поставщик картошки фри для McDonald’s приостановил работу завода

РБК06:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 08:59, Ашберн
Происшествия

В Ярославской области ветер оборвал тросы пешеходного моста через реку

РИА Новости 08:51
Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в Крыму

Пропавший в конце марта заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Вести.Ru 08:11
493
Политика

Украина начинает испытания лекарства от коронавируса

Украина начинает испытания лекарства от коронавируса. Об этом в среду сообщил офис президента страны.
ТАСС 07:21
Происшествия

Главу Верхнеуральского района увезли на допрос

Главу Верхнеуральского района (Челябинская область) Сергея Айбулатова увезли на допрос после следственных действий, которые проводились в районной администрации утром 22 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 08:16
1
Политика

В Кремле назвали чушью публикации о ссоре Путина и бен Сальмана

В Кремле назвали очередной чушью публикации СМИ о телефонном разговоре на повышенных тонах президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в начале марта перед заседанием ОПЕК+.
РИА Новости 08:29
175
Общество

Соловьев навсегда выгнал из своей студии украинского эксперта Ковтуна

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев в ходе эфира на телеканале Россия-1 окончательно выгнал из своей программы Вечер с Владимиром Соловьевым украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
NewInform 03:09
151
Авто

Объявлены цены на внедорожники Haval H5

Рамный внедорожник Great Wall Hover возвращается на наш рынок под именем Haval H5.
Авторевю 07:51
38
Авто

Zotye планирует привозить в Россию автомобили китайского производства

Автоновости дня вчера в 02:36
27
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
2,2K
Общество

Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники

Ограничительные меры в России для профилактики распространения коронавируса COVID-19 следует продлить на майские праздники, сообщил на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Коммерсантъ 07:29
428
Происшествия

МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
7,3K
Экономика

Сбербанк начал выдавать ипотеку со ставкой 6,4%

Москва, 22 апреля 2020, 10:47 — REGNUM Сбербанк приступил к приёму заявок на ипотеку с государственной поддержкой в виде льготной ставки в 6,4% годовых.
REGNUM 03:47
10
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
54
Энергетика

Цена российской нефти Urals упала ниже $12 за баррель

Российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе во вторник, 21 апреля, подешевел на $5,92, до $11,59 за баррель, сообщило агентство Argus.
РБК 06:06
45
Общество

Мантуров раскритиковал регионы, не закупившие средства защиты

Глава Минпромторга Денис Мантуров сказал, что некоторые регионы непродуктивно занимаются закупками средств защиты от коронавируса.
Коммерсантъ 08:39
Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин в России

Министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в стране.
Известия 08:13
15
Здоровье

Глава Минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая

По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, на ближайшем заседании правительства 22 апреля будет вынесено постановление о продлении действия карантина.
Инфорос вчера в 14:31
1
Происшествия

В Оренбургской области задержали женщину, избивавшую 10-месячного сына

РИА Новости 07:43
22
Общество

Украина продлила карантин до 11 мая

Правительство Украины продлило до 11 мая действующий в стране карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Коммерсантъ 08:27
3
Политика

Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина

«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00
580
Политика

Саакашвили получил предложение от Зеленского стать вице-премьером

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что получил от украинского лидера Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером Украины по реформам.
RT на русском 07:07
264
Религия

Настоятель собора в Москве Александр Агейкин умер от коронавируса

Территория новостей вчера в 09:30
691
Общество

Аксенов назвал свинским поведение туристов, вернувшихся из Таиланда

Часть вернувшихся из Таиланда, отказались поехать в обсерватор. Это свинское поведение по возврату.
Вести Крым 03:18
46
Экономика

«Мечел» продал Эльгинское месторождение

«Мечел» объявил о продаже Эльгинского угольного комплекса и подписании соглашения с крупнейшими банками-кредиторами в лице Газпромбанка и ВТБ о продлении срока погашения долга по кредитным линиям до 10 лет.
Коммерсантъ 07:03
6
Общество

В Коммунарке умер врач, лечивший больных с коронавирусом

В медцентре в Коммунарке умер врач, работавший с коронавирусными больными - заведующий урологическим отделением госпиталя для ветеранов войн №3 Максим Старинский.
Что происходит 07:45
100
Общество

Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России

"Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 07:20
10
Общество

В Подмосковье сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать маски

Медицинские маски начали бесплатно раздавать на постах проверки QR-кодов в Московской области, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по ситуации с новым коронавирусом в Подмосковье.
РИА Новости 08:44
1
Технологии

ISO-образ майского обновления Windows 10 уже доступен для загрузки

Преимуществом ISO-образа является возможность чистой установки новой версии Windows 10, а не обновления уже установленной ОС, что минимизирует вероятность возникновения ошибок и программных сбоев.
3DNews вчера в 13:55
59
Транспорт

Около 5,6 тысячи автомобилей без пропуска выявили в Москве 22 апреля

В столице утром 22 апреля выявили около 5,6 тысячи автомобилей без цифрового пропуска.
Вечерняя Москва 04:56
219
Политика

Песков оценил ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты

Москва, 22 апреля 2020, 14:41 — REGNUM В российских регионах ведётся ежедневная работа по выявлению случаев дефицита средств индивидуальной защиты для медработников, заявил 22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 08:16
274
Как работают Яндекс.Новости?
Главное