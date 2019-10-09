Прибывший на блокпост глава «Нацкорпуса» вступил в спор с полицейскими и заявил, что у всех прорывающихся на линию фронта есть удостоверение участника боевых действий, сообщает «Страна.ua». Ранее украинские добровольцы заявили о намерении сорвать разведение сил в Петровском и Золотом.

Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе

Политика Песков не увидел политики в приговорах по «московскому делу» Обвинительные приговоры по «московскому делу», вынесенные судами в отношении участников массовых протестов против недопуска до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, не являются политическими.

Происшествия Два человека погибли при стрельбе в Германии По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.

Политика Песков прокомментировал срыв разведения войск в Донбассе Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал разведение войск в Донбассе, которое было сорвано.

Экономика Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".

Общество Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.

Игры Star Wars Jedi: Fallen Order — Системные требования Да пребудут с вами 32 ГБ ОЗУ До релиза экшена Star Wars Jedi: Fallen Order от студии Respawn и компании EA остается чуть более месяца.

Происшествия В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.

Политика Киев не согласился на продление транзитного контракта на год Украина не согласна на продление контракта с Россией на транзит газа на один год, поскольку нацелена подписать долгосрочный договор.

Происшествия Под Томском украли детский лагерь Томская полиция начала проверку по факту хищения объектов лагеря для детей-сирот и малообеспеченных семей.

Футбол Сборная России по регби установила антирекорд Кубка мира Кубок мира по регби проходит в Японии. Российские спортсмены выступали в группе А. Сборная вылетела с турнира, не одержав ни одной победы.

Единоборства После поединка в Грозном узбекский боец ММА Бекзод Нурматов умер 4 октября после поединка в Грозном скончался от инсульта узбекский боец смешанных единоборств 27-летний Бекзод Нурматов .

Шоу-бизнес Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.

Общество Нобелевскую премию по физике получили трое ученых Пиплз, теоретик-космолог, получил награду за «теоретические открытия в физической космологии» Ученый Джим Пиблз несколько десятилетий работал над теорией, которая теперь легла в основу современного видения истории Вселенной, сообщили в комитете Нобелевской премии.

Здоровье Какие продукты вымывают кальций из организма, сообщили специалисты Специалисты сообщили, какие продукты могут вымывать кальций из организма и мешают усваивать этот микроэлемент.

Игры Call of Duty: Mobile скачали 100 миллионов раз Количество скачиваний игры для мобильных устройств Call of Duty: Mobile достигло 100 млн загрузок.

Армия и оружие Главком ВКС назвал недопустимым приказ о запрете цветов в кабинетах Накануне РБК писал, что в подразделения ВКС поступил приказ командирам воинских частей убрать со стен кабинетов документы, находящиеся не в рамках, и календари, а также картины и цветы.

Авто BMW презентовал новый седан M8 Gran Coupe Баварская компания представила обновлённое купе BMW M8 Gran Coupe и его более производительную версию Competition.

Спорт Минспорт ответил на все вопросы WADA о московской лаборатории Глава Минспорта Павел Колобков напомнил, что WADA обратилось к российской стороне с просьбой дать разъяснение по 31 пункту относительно московской лаборатории.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Общество Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами в России Ниже всего зарплата оказалась в Воронеже и Волгограде, там на нее можно купить 1,96 и 1,91 стандартный набор.

Политика Песков рассказал об опасности провокаций США после допроса Юмашевой Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опасность провокаций со стороны США, подобных допросу депутата Госдумы Инги Юмашевой, сохраняется.

Шоу-бизнес Семак повторно женился в Италии Главный тренер "Зенита" Сергей Семак официально женился на своей возлюбленной Анне.

Политика В Раде отрицают, что Киев мог предотвратить крушение Boeing в Донбассе Глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко назвал "не совсем правдой", что закрыв воздушное пространство, Киев мог бы предотвратить крушение Boeing в Донбассе.

Здоровье В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.