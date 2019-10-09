Политика
Lenta.ruНационалисты подрались с украинской полицией в Донбассе
Прибывший на блокпост глава «Нацкорпуса» вступил в спор с полицейскими и заявил, что у всех прорывающихся на линию фронта есть удостоверение участника боевых действий, сообщает «Страна.ua». Ранее украинские добровольцы заявили о намерении сорвать разведение сил в Петровском и Золотом.
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Политика
Песков не увидел политики в приговорах по «московскому делу»
Обвинительные приговоры по «московскому делу», вынесенные судами в отношении участников массовых протестов против недопуска до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, не являются политическими.
News.ru 07:17
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в Германии
По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.
Известия 07:15
Политика
Песков прокомментировал срыв разведения войск в Донбассе
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал разведение войск в Донбассе, которое было сорвано.
Политическая Экспертиза 07:20
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Общество
Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре
В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru вчера в 04:10
Игры
Star Wars Jedi: Fallen Order — Системные требования
Да пребудут с вами 32 ГБ ОЗУ До релиза экшена Star Wars Jedi: Fallen Order от студии Respawn и компании EA остается чуть более месяца.
Srnsk вчера в 08:10
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM вчера в 04:28
Политика
Киев не согласился на продление транзитного контракта на год
Украина не согласна на продление контракта с Россией на транзит газа на один год, поскольку нацелена подписать долгосрочный договор.
RT на русском 08:00
Происшествия
Под Томском украли детский лагерь
Томская полиция начала проверку по факту хищения объектов лагеря для детей-сирот и малообеспеченных семей.
Российская газета 07:57
Футбол
Сборная России по регби установила антирекорд Кубка мира
Кубок мира по регби проходит в Японии. Российские спортсмены выступали в группе А. Сборная вылетела с турнира, не одержав ни одной победы.
Говорит Москва 07:57
Единоборства
После поединка в Грозном узбекский боец ММА Бекзод Нурматов умер
4 октября после поединка в Грозном скончался от инсульта узбекский боец смешанных единоборств 27-летний Бекзод Нурматов .
МонаВиста вчера в 00:24
Шоу-бизнес
Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов
Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
Газета.Ru 04:11
Шоу-бизнес
Майли Сайрус была экстренно госпитализирована
Woman.ru 01:58
Общество
Нобелевскую премию по физике получили трое ученых
Пиплз, теоретик-космолог, получил награду за «теоретические открытия в физической космологии» Ученый Джим Пиблз несколько десятилетий работал над теорией, которая теперь легла в основу современного видения истории Вселенной, сообщили в комитете Нобелевской премии.
Gazeta.SPb вчера в 08:15
Здоровье
Какие продукты вымывают кальций из организма, сообщили специалисты
Специалисты сообщили, какие продукты могут вымывать кальций из организма и мешают усваивать этот микроэлемент.
Питерские заметки 02:49
Игры
Call of Duty: Mobile скачали 100 миллионов раз
Количество скачиваний игры для мобильных устройств Call of Duty: Mobile достигло 100 млн загрузок.
Cyber.sports.ru вчера в 10:29
Армия и оружие
Главком ВКС назвал недопустимым приказ о запрете цветов в кабинетах
Накануне РБК писал, что в подразделения ВКС поступил приказ командирам воинских частей убрать со стен кабинетов документы, находящиеся не в рамках, и календари, а также картины и цветы.
РБК 05:28
Авто
BMW презентовал новый седан M8 Gran Coupe
Баварская компания представила обновлённое купе BMW M8 Gran Coupe и его более производительную версию Competition.
Тарантас Ньюс 00:56
Армия и оружие
Турецкие войска начали переходить границу с Сирией
Турецкие войска начали пересекать границу с Сирией, сообщает Bloomberg.
BFM.ru 05:05
Спорт
Минспорт ответил на все вопросы WADA о московской лаборатории
Глава Минспорта Павел Колобков напомнил, что WADA обратилось к российской стороне с просьбой дать разъяснение по 31 пункту относительно московской лаборатории.
Телеканал 360° вчера в 16:13
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Общество
Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами в России
Ниже всего зарплата оказалась в Воронеже и Волгограде, там на нее можно купить 1,96 и 1,91 стандартный набор.
Деловое.ТВ 07 октября в 05:36
Происшествия
Суд смягчил приговор фигуранту дела о беспорядках в Москве Подкопаеву
RT на русском 06:09
Политика
Песков рассказал об опасности провокаций США после допроса Юмашевой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опасность провокаций со стороны США, подобных допросу депутата Госдумы Инги Юмашевой, сохраняется.
RT на русском 08:17
Шоу-бизнес
Семак повторно женился в Италии
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак официально женился на своей возлюбленной Анне.
Life.ru вчера в 11:59
Политика
В Раде отрицают, что Киев мог предотвратить крушение Boeing в Донбассе
Глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко назвал "не совсем правдой", что закрыв воздушное пространство, Киев мог бы предотвратить крушение Boeing в Донбассе.
РИА Новости 07:37
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Политика
Минюст признал фонд Навального иностранным агентом
«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:10