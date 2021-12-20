РИА НовостиБелэнерго заключило рамочные контракты на поставку электричества на Украину в 2022 годуПавел Дрозд, гендиректор гособъединения «Белэнерго», сообщил, что Белоруссия по результатам 2021 года экспортирует на Украину около 1,1-1,2 млрд кВт-ч электроэнергии.Banki LoansОбъемы поставок в 2022 году будут определяться каждый месяц исходя из экономической целесообразности.Banki LoansМеждународное энергетическое агентство (МЭА) ранее сообщило, что выработка электроэнергии из угля к концу текущего года установит рекорд за все время наблюдений.ФАННа поставки оказывают влияние объем выработки электричества энергосистемой Украины и стоимость закупок, пишет портал РИА Новости.Banki LoansЧитать далееСвернутьЕвразия.ЭкспертЕвразия.ЭкспертФАНКомсомольская правдаЭкономика сегодняАктуальные НовостиПодробнее о событииБелоруссия по итогам 2021 года поставит на Украину 1,1-1,2 млрд кВт.ч электроэнергииКомсомольская правда04:37Поставки электроэнергии из Белоруссии на Украину будут проходить по рамочным контрактамЭкономика сегодня06:42«Белэнерго» продолжит поставки электроэнергии на Украину в 2022 годуФАН06:07«Белэнерго»: объем поставок электроэнергии на Украину по итогам года будет 1,1 млрд кВТ⋅чLenta.ru07:50Гендиректор «Белэнерго» Дрозд рассказал о поставках электричества на УкраинуBanki Loans04:35В Белоруссии сообщили, сколько поставят Украине электроэнергии по итогам 2021 годаТАСС03:51Белэнерго заключило рамочные контракты на поставку электричества на Украину в 2022 годуРИА Новости03:46Показать ещёОценить20Поделиться