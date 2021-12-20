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Белэнерго заключило рамочные контракты на поставку электричества на Украину в 2022 году

Павел Дрозд, гендиректор гособъединения «Белэнерго», сообщил, что Белоруссия по результатам 2021 года экспортирует на Украину около 1,1-1,2 млрд кВт-ч электроэнергии.
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Объемы поставок в 2022 году будут определяться каждый месяц исходя из экономической целесообразности.
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Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее сообщило, что выработка электроэнергии из угля к концу текущего года установит рекорд за все время наблюдений.
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На поставки оказывают влияние объем выработки электричества энергосистемой Украины и стоимость закупок, пишет портал
 РИА Новости.
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