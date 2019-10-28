Футбол
ЧемпионатБельерин поддержал Джаку, пославшего болельщиков «Арсенала»
Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин поддержал капитана команды Гранита Джаку, который ранее вступил в конфликт с болельщиками «канониров». Напомним, во время замены швейцарца в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:2) фанаты начали его освистывать.
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Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
ТАСС вчера в 18:07
Шоу-бизнес
Папарацци засняли татуированную дочь Ирины Салтыковой
Во время концерта "МУЗ-ТВ" в Кремле дочь российской певицы Ирины Салтыковой Алиса показала журналистам свои татуировки.
VSE42.RU 06:39
Общество
Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
РИА Новости 07:51
Общество
Деятели культуры подписали письмо в поддержку историка Дмитриева
Письмо, опубликованное на сайте «Новой газеты», подписали более 200 человек.
BFM.ru 04:14
Гаджеты
Intel представила процессор Core i9
Компания Intel представила свое новое творение – процессор Core i9-9900KS.
The GEEK 11:23
Политика
Лидер «Азова» угрожает Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс
Газета.Ru вчера в 06:58
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк подарила матери роскошную иномарку
Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая тяжёлым онкологическим заболеванием, подарила своей 76-летней матери роскошную иномарку.
News.ru 11:07
Авто
Toyota Land Cruiser Prado попал под отзыв в России
Компания Toyota приняла решение отозвать в России 1 153 вездеходов Land Cruiser Prado, реализованных с 12 марта по 18 апреля этого года.
Autorating.ru 08:41
Политика
В воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент
Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.
Российская газета 26 октября в 22:00
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург
В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
Интерфакс 05:45
Армия и оружие
Две подлодки проекта 636.3 «Уфа» и «Магадан» заложат 1 ноября
Две дизель-электрические подлодки проекта 636.3 "Уфа" и "Магадан" будут одновременно заложены на "Адмиралтейских верфях" 1 ноября.
ТАСС 09:59
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
РИА Новости 10:29
Политика
Болгария высылает российского дипломата за шпионаж
Болгария высылает российского дипломата, в отношении которого прокуратура страны ранее завела дело по обвинению в шпионаже.
BFM.ru 11:14
Политика
В Совфеде предложили наказание за пропаганду наркотиков в интернете
В Совете Федерации предложили ввести уголовное наказание в виде заключения под стражу сроком до 15 лет за пропаганду наркотиков в интернете.
URA.Ru 09:19
Экономика
Владимирские власти снижают прожиточный минимум на 283 рубля
Расчет прожиточного минимума для основных социально-демографических групп населения Владимирской области за III квартал 2019 года выполнили в департаменте по труду и занятости населения, 25 октября сообщает пресс-служба обладминистрации.
Красная весна 25 октября в 11:44
Происшествия
Начальник полиции подмосковного Ступина задержан за получение взятки
При получении взятки в размере 500 тысяч рублей задержаны несколько высоких полицейских чинов в подмосковном городском округе Ступино.
Российская газета 10:53
Экономика
Медведев подписал стратегию развития судостроения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года, призванную увеличить долю российских судов на мировом рынке.
Rambler News Service 10:25
Культура
Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен
ФАН 26 октября в 03:22
Происшествия
Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен
Возгорание сухой травы у стадиона "Открытие Арена" на северо-западе Москвы потушено на площади 150 погонных метров, сообщается на сайте управления МЧС по Москве.
РИА Новости 11:33
Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс 09:19
Политика
Путин увеличил штат органов прокуратуры
Президент Владимир Путин подписал указ, который предусматривает увеличение штатной численности органов прокуратуры.
РБК 11:38
Армия и оружие
«Ликвидацию» аль-Багдади не подтвердили в ООН
Мониторинговая группа ООН пока не может подтвердить ликвидацию аль-Багдади, об этом РИА Новости рассказал координатор группы.
Народные новости 11:39
Общество
В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
RT на русском 09:18
Экономика
Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики.
ТАСС 10:05
Общество
Умер известный диссидент Владимир Буковский
Rusvesna.su вчера в 19:20
Происшествия
Полицейские Харькова месяц разъезжали на краденом авто
Позже знакомый харьковчанин сообщил мужчине, что нашел его машину. Как оказалось, уже около месяца на краденом авто ездят полицейские.
РЕН ТВ вчера в 19:12
Происшествия
В Хабаровском крае полицейские довели мужчину до самоубийства
Следственные органы СКР в Хабаровском крае возбудили уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" УК РФ по факту суицида жителя города Николаевска-на-Амуре.
Байкал24 26 октября в 12:57
Общество
Охранники стали самыми закредитованными в России
Работники охранных предприятий являются самыми закредитованными сотрудниками в России, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Коммерсантъ 09:08
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Коммерсантъ 26 октября в 13:18