Это неправильный путь. Солидарность – это не улица с односторонним движением. Нельзя просить о помощи, а потом просто принять решение, которое тебе больше всего подходит. Бельгия и те, кто хотят поступить так же, ставят под угрозу свое участие в еврокубках следующего сезона.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил о том, что бельгийские клубы могут быть исключены из еврокубков на следующий сезон, если в стране не доиграют национальный чемпионат, передает ZDF.

Бельгийские клубы могут быть исключены из еврокубков

Политика Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов «Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.

Здоровье Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Здоровье В ВОЗ оценили вероятность передачи коронавируса по воздуху Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан оценил вероятность передачи коронавируса по воздуху.

Здоровье Пульмонолог назвал лучший способ борьбы с коронавирусом Врач-пульмонолог Александр Пальман заявил, что карантин и самоограничение являются лучшим способом борьбы с коронавирусом, поскольку лекарства от него пока нет.

Религия В РПЦ заявили о проведении богослужений на Пасху 2 апреля в РПЦ допустили, что в этом году из-за коронавируса верующим придется быть готовыми к тому, что они не смогут прийти в храм на пасхальное богослужение и ограничатся просмотром трансляции на телевидении.

Общество В России за сутки выявили 601 новый случай заражения коронавирусом Коронавирусная инфекция подтвердилась также у 11 пациентов в Пензенской области, по 10 случаев зафиксированы в ЯНАО и Ленинградской области, девять больных выявлено в Санкт-Петербурге, восемь - в ХМАО, шесть - в Татарстане, по пять - в Калмыкии и Тюменской области, а также четыре случая заболевания обнаружены у жителей Саратовской области.

Экономика Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул «Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.

Общество Сотрудники администрации Санкт-Петербурга перешли на удаленную работу Сотрудники администрации Санкт-Петербурга в связи с ограничениями в городе из-за коронавируса частично перешли на работу в удаленном режиме.

Экономика Сбербанк назвал условия выдачи беспроцентных кредитов на зарплаты Ранее, 30 марта, Сбербанк сообщал, что планирует в рамках госпрограммы по кредитованию малых и средних предприятий (МСП) на выплату зарплат под 0% выдать малому, микробизнесу и ИП кредиты на 5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.

Общество В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом «В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.