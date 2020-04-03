Коронавирус

Газета.RuГазета.RuБельгийские клубы могут быть исключены из еврокубков

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил о том, что бельгийские клубы могут быть исключены из еврокубков на следующий сезон, если в стране не доиграют национальный чемпионат, передает ZDF.
Читать в источнике
Комментировать
Александер Чеферин
Это неправильный путь. Солидарность – это не улица с односторонним движением. Нельзя просить о помощи, а потом просто принять решение, которое тебе больше всего подходит. Бельгия и те, кто хотят поступить так же, ставят под угрозу свое участие в еврокубках следующего сезона.
— Александер Чеферин, словенский юристMetaratings 16:14

Подробнее о событии

Президент УЕФА пригрозил Бельгии отстранением от еврокубков, если чемпионат страны не будет доигран

RT на русском16:38

Чеферин: те, кто хотят досрочно завершить сезон, ставят под угрозу свое участие в еврокубках

Metaratings16:14

Глава УЕФА пригрозил лигам исключением за досрочное завершение

Pravda.Ru11:11

Александер Чеферин: «Бельгия и те, кто хотят завершить сезон, ставят под угрозу свое участие в еврокубках»

Sports.ru15:57

Бельгийские клубы могут быть исключены из еврокубков

Газета.Ru15:36

Президент УЕФА пригрозил бельгийским клубам исключением из еврокубков, если сезон в стране не будет доигран

Sport24.ru15:20

Президент УЕФА: «Все лиги, которые не хотят доигрывать чемпионаты, рискуют лишиться места в еврокубках»

Евро-футбол.ру16:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 17:02, Ашберн
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском 08:14
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ 04:38
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вновь стала самой богатой женщиной в России по версии Forbes.
Известия 05:18
Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Lenta.ru 07:51
Политика

Россия передала США тест-систему на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса.
Lenta.ru 16:48
Политика

Алексей Дюмин принял участие в заседании Госсовета РФ

Участие в заседании принял Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Первый Тульский 08:28
Здоровье

Врачи Покровской больницы в Петербурге попросили о помощи

Врачи Покровской больницы в Петербурге просят о помощи: им не хватает средств защиты и препаратов.
Shraibikus News 13:27
Здоровье

В ВОЗ оценили вероятность передачи коронавируса по воздуху

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан оценил вероятность передачи коронавируса по воздуху.
Lenta.ru 15:26
Шоу-бизнес

Степаненко собирается вернуть Петросяна в семью

РИАМО 07:28
Здоровье

Пульмонолог назвал лучший способ борьбы с коронавирусом

Врач-пульмонолог Александр Пальман заявил, что карантин и самоограничение являются лучшим способом борьбы с коронавирусом, поскольку лекарства от него пока нет.
АБН 09:54
Общество

У умершей в Перми журналистки был коронавирус

РЕН ТВ вчера в 05:37
Общество

Правительство выделило 500 миллионов на содержание россиян за границей

Правительство России выделило МИД РФ 500 миллионов рублей для организации пребывания россиян за границей.
Комсомольская правда 15:24
Религия

В РПЦ заявили о проведении богослужений на Пасху

2 апреля в РПЦ допустили, что в этом году из-за коронавируса верующим придется быть готовыми к тому, что они не смогут прийти в храм на пасхальное богослужение и ограничатся просмотром трансляции на телевидении.
РБК 16:09
Общество

Экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в домашнем насилии

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве.
News.ru 04:11
Общество

В России за сутки выявили 601 новый случай заражения коронавирусом

Коронавирусная инфекция подтвердилась также у 11 пациентов в Пензенской области, по 10 случаев зафиксированы в ЯНАО и Ленинградской области, девять больных выявлено в Санкт-Петербурге, восемь - в ХМАО, шесть - в Татарстане, по пять - в Калмыкии и Тюменской области, а также четыре случая заболевания обнаружены у жителей Саратовской области.
Новые Известия 05:13
Экономика

Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул

«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.
Ведомости 07:49
Общество

Тульские власти продлили режим повышенной готовности

Тула, 3 апреля 2020, 20:08 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Тульской области продлён.
REGNUM 13:08
Армия и оружие

В Сербию прибыл пятый самолёт ВКС России с гуманитарной помощью

Пятый самолёт Ил-76 ВКС России прибыл в Сербию с российскими военными специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 15:49
Общество

Сотрудники администрации Санкт-Петербурга перешли на удаленную работу

Сотрудники администрации Санкт-Петербурга в связи с ограничениями в городе из-за коронавируса частично перешли на работу в удаленном режиме.
ТАСС 14:39
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 15:24
Экономика

Сбербанк назвал условия выдачи беспроцентных кредитов на зарплаты

Ранее, 30 марта, Сбербанк сообщал, что планирует в рамках госпрограммы по кредитованию малых и средних предприятий (МСП) на выплату зарплат под 0% выдать малому, микробизнесу и ИП кредиты на 5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс вчера в 06:23
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:39
Политика

Комиссар Совета Европы озабочена давлением на СМИ во время пандемии

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович глубоко озабочена ущемлениями свободы СМИ во время пандемии коронавируса.
Недвижимость.RU 06:41
Игры

В Call of Duty: Modern Warfare пройдут бесплатные выходные

В Call of Duty: Modern Warfare на выходные откроется бесплатный доступ к «королевской битве» Call of Duty: Warzone.
The GEEK 11:38
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Автоспорт

Джовинацци и Баттон примут участие в виртуальном Гран-при Вьетнама

Чемпионат 13:45
Политика

США приняли помощь от попавшей под санкции российской компании

США приняли помощь, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), от попавшей под санкции российской компании.
Lenta.ru 02:58
Общество

В какие сроки выплатить зарплату за нерабочий апрель

Выплата зарплаты в объявленный президентом нерабочий период, в установленные вашей организацией сроки, нарушением не станет.
Время Бухгалтера 10:58
Общество

Режим самоизоляции для всех жителей Коми продлен до 30 апреля

Фото Виктора Бобыря Документом внесен ряд изменений в Указ главы Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении режима повышенной готовности".
ИА БНК 15:53
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

RT на русском 14:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александер Чеферин
Словенский юрист
Словенский юрист и спортивный функционер, 7-й президент УЕФА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное