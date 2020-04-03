Коронавирус
Газета.RuБельгийские клубы могут быть исключены из еврокубков
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил о том, что бельгийские клубы могут быть исключены из еврокубков на следующий сезон, если в стране не доиграют национальный чемпионат, передает ZDF.
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Это неправильный путь. Солидарность – это не улица с односторонним движением. Нельзя просить о помощи, а потом просто принять решение, которое тебе больше всего подходит. Бельгия и те, кто хотят поступить так же, ставят под угрозу свое участие в еврокубках следующего сезона.
— Александер Чеферин, словенский юристMetaratings 16:14
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Экономика
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Общество
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Армия и оружие
В Сербию прибыл пятый самолёт ВКС России с гуманитарной помощью
Пятый самолёт Ил-76 ВКС России прибыл в Сербию с российскими военными специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Общество
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Происшествия
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Экономика
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Общество
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«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Политика
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Общество
В какие сроки выплатить зарплату за нерабочий апрель
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