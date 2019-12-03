Футбол
Спорт-ЭкспрессБельгийский форвард Каргбо стал игроком киевского «Динамо»
ФК «Динамо» (Киев) подписал контракт с 19-летним нападающим юношеской сборной Бельгии Ибрагимом Каргбо, сообщает официальный сайт клуба. Предыдущим клубом футболиста был бельгийский «Руселаре». За команду он провел 13 матчей во втором дивизионе чемпионата Бельгии.
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Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-13» вывезен на старт
Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что сегодня, 3 декабря 2019 года, грузовой космический корабль «Прогресс МС-13» был вывезен из монтажно-испытательного корпуса и установлен на стартовом комплексе площадки № 31 космодрома Байконур.
Политика
Трамп назвал важным предстоящий саммит в «нормандском формате»
Президент США Дональд Трамп считает очень важной предстоящую встречу в нормандском формате.
Технологии
Серия приставок Sony PlayStation попала в книгу рекордов Гиннесса
Сегодня стало известно, что эта серия игровых консолей официально установила рекорд по продажам, официально зарегистрированный в книге рекордов Гиннесса.
Транспорт
ГИБДД предложила пересадить автолюбителей на общественный транспорт
Общество
США арестовали россиянина за попытку обойти санкции
Сотрудник российской компании KS Engineering Олег Никитин был арестован в США по обвинению в попытке обойти санкции на поставку энергооборудования.
Политика
США пригрозили обложить налогом французские товары
В докладе приводится оценка цифрового налога Франции: он дискриминирует американских производителей, среди которых Google, Facebook, Apple и Amazon.
Политика
В Германии задержали фигуранта украинского «газового дела», пишут СМИ
Фигурант "газового дела" и экс-депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко задержан в Германии, сообщило во вторник издание Liga.net со ссылкой на источник в украинской Генпрокуратуре.
Хоккей
Болельщики выбрали 12 хоккеистов для участия в Матче звезд КХЛ
Политика
СБУ объявила в розыск Цемаха, которого ранее выдала РФ
Подозреваемый по делу о крушении "Боинга" Малайзийских авиалиний в Донбассе Владимир Цемах объявлен в розыск по запросу Службы безопасности Украины, сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.
Шоу-бизнес
Ливанский бизнесмен бросил звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову
Роман Евгении Феофилактовой и ливанского бизнесмена и кинопродюсера Маджида Гиагиа развивался стремительно и так же стремительно подошел в концу.
Экономика
Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста
СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
Энергетика
Россия и Украина подписали десятилетний контракт по транзиту нефти
Россия и Украина заключили десятилетний контракт по транзиту нефти.
Хоккей
«Салават Юлаев» одержал победу над «Трактором» в матче КХЛ
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» на своём льду победил «Трактор».
Происшествия
Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты
Солдат-срочник из Ставрополя скончался на второй день службы в одной из воинских частей Белгорода.
Экономика
Эксперты ВШЭ оценили влияние инвестиций из ФНБ на рост экономики
Инвестиции в 300 млрд рублей во внутренние проекты ускорят рост ВВП на 0,19 процентного пункта в год, утверждают эксперты ВШЭ.
Общество
Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек
Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Происшествия
Междугородний автобус перевернулся в Воронежской области
Междугородний автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области днём 3 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Политика
Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой России
Приближение НАТО к российским границам представляет потенциальную угрозу безопасности страны, заявил президент России Владимир Путин.
Футбол
Министр спорта РФ прокомментировал задержания болельщиков «Спартака»
Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что полиция имела основания для задержания фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге перед матчем с «Зенитом», сообщает ТАСС.
Авто
Новый пикап Hyundai засняли на тестах
Что касается того, как будет выглядеть пикап, это еще предстоит выяснить, но Hyundai использовал фотографии концепта Santa Cruz для своего производственного анонса, что заставило бы поверить, что предстоящий грузовик будет во многом напоминать его прототип.
Политика
Макрон предложил разработать новый ДРСМД с участием Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Лондоне отметил, что Европа должна участвовать в создании нового договора о стратегических ядерных вооружениях, передает ТАСС.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Культура
В Вахтанговском театре вручили премию «Звезда театрала»
В Вахтанговском театре в Москве в 12-й раз вручили премию зрительских симпатий "Звезда театрала".
Экономика
ЦБ может ограничить выдачу ипотеки закредитованным людям
ЦБ обсудит с рынком применение показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН) при выдаче ипотеки, рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью «России 24».
Автоспорт
Квят стал третьим в первый день тестов в Абу-Даби
Финский пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас показал лучшее время в первый день шинных тестов в Абу-Даби.