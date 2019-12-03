Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессБельгийский форвард Каргбо стал игроком киевского «Динамо»

ФК «Динамо» (Киев) подписал контракт с 19-летним нападающим юношеской сборной Бельгии Ибрагимом Каргбо, сообщает официальный сайт клуба. Предыдущим клубом футболиста был бельгийский «Руселаре». За команду он провел 13 матчей во втором дивизионе чемпионата Бельгии.
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Бельгийский форвард Каргбо стал игроком киевского «Динамо»

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