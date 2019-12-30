Политика

РИА НовостиРИА НовостиБельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина

Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
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Бельгийский суд приостановил ордер на арест Пучдемона и Тони Комина

РБК09:16

Бельгия отказалась выдавать Испании экс-главу Каталонии

Говорит Москва07:54

Бельгийский суд приостановил экстрадицию экс-главы Каталонии Пучдемона

Коммерсантъ08:45

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ТАСС08:32

Бельгийский суд приостановил европейский ордер на арест Пучдемона

Московский Комсомолец08:11

Суд в Бельгии приостановил европейский ордер на арест Пучдемона

RT на русском07:57

Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина

РИА Новости08:46
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В «Нафтогазе» ответили на критику из-за газового контракта с Россией

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил тем, кто недоволен газовым соглашением с Россией.
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Политика

Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал его комичным и предложил Зеленскому наконец "повзрослеть".
Российская газета 06:12
Хоккей

Радулов забросил шайбу в матче «Зимней классики» НХЛ

Игра завершилась со счетом 4:2. Победную шайбу забросил российский форвард Александр Радулов.
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В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»

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Происшествия

Второго погибшего нашли на месте пожара в доме в Астрахани

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Происшествия

Полиция Красноярска проверит данные о прыжке парашютистов с балкона

В Красноярске сотрудники полиции начали проверку по факту сообщений СМИ о прыжке парашютистов с балкона 24-этажного здания.
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CES 2020: россыпь новых мониторов и дисплеев от Dell

В преддверии выставки потребительской электроники компания Dell рассказала о ряде новых интересных готовящихся к запуску продуктов.
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Происшествия

ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

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По версии следствия, вечером 27 декабря 2019 года в центре занятости населения Пензы между двумя работниками возник конфликт, который перерос в драку, в ходе которой 36-летний мужчина избил 56-летнего коллегу так, что тот захлебывался кровью.
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Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге

«В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.
RT на русском 08:43
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Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию

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Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
РИА Новости вчера в 17:00
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Microsoft готовит игру с фотореалистичной графикой нового поколения

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«Газпром» в 2019 году снизил экспорт газа в дальнее зарубежье

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что по итогам 2019 года компания снизила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 1,3% — до 199,2 млрд кубометров газа.
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Момент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети

В сети появилась видеозапись с момента, где самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан, падает на землю.
Газета.Ru 09:54
Экономика

Агаларов назвал низкие доходы россиян преградой росту ВВП

Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
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Общество

ГИБДД изменит правила сдачи практического экзамена на права

Госавтоинспекция предполагает заменить процедуру оценки практического экзамена при получении водительских прав, заявил заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков, 2 января сообщает РИА Новости.
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Вице-премьер Украины предложил ввести мораторий на «тупняк»

Чиновник отметил, что некоторое время назад был введён мораторий на вывоз из страны древесины до выработки эффективной политики в данной отрасли, но его действие затянулось.
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Два человека погибли в ДТП с автобусом в Нижегородской области

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В России изменили правила содержания животных

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Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
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Карлес Пучдемон
Испанский журналист
Каталонский журналист и политик. Президент Женералитета Каталонии в 2016-2017 годах.
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