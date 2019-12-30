Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.

Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина

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