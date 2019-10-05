Происшествия
ИзвестияБельгийских футболистов обвинили в изнасиловании девушки
Футболистов бельгийского любительского клуба «Эспойр Майнройс» заподозрили в изнасиловании девушки, пишет The Sun. Власти Бельгии начали уголовное расследование после того, как семья пострадавшей подала иск против игроков.
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Игроки бельгийской команды попали в секс-скандал. На клубной базе изнасиловали девушку
Спорт-Экспрессвчера в 15:42
Игроки бельгийского клуба попали в секс-скандал с изнасилованием на клубной базе
Чемпионатвчера в 14:53
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Армия и оружие
Конгрессмен заявил о планах США провести масштабные учения в Европе
Американский конгрессмен, член комитета по вооружённым силам Джон Гараменди в ходе 6-го Варшавского форума по безопасности заявил о планах США провести крупнейшие со времён холодной войны учения в Европе.
Общество
Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Культура
Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»
"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Происшествия
Катер врезался в берег Иркутского водохранилища
Инцидент произошел в пятницу вечером в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища. В берег врезался катер "Байлайнер".
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Российский PS Store вернул страницу с Call of Duty: Modern Warfare
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Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Происшествия
Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках
Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Политика
Лукашенко попросил Украину о помощи в развитии ракетостроения
Общество
Принц Гарри подал в суд на газеты The Sun и Daily Mirror
Британский принц Гарри подал в суд на таблоиды The Sun и Daily Mirror, обвинив их сотрудников в незаконном получении доступа к сообщениям голосовой почты.
Финансы
Биржевые индексы США показывают худшее начало квартала с 2008 года
Индекс лондонской биржи FTSE 100 упал на момент закрытия на 3,2%. Это самый низкий уровень с января 2016 года.
Политика
Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».
Общество
В США мужчина отсудил у любовника жены 750 тысяч долларов
Происшествия
Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
Число погибших в результате протестов в Ираке со вторника увеличилось до 65 человек, передает Sky News Arabia со ссылкой на источники в местных силах безопасности и среди медиков.
Шоу-бизнес
Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги
48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Происшествия
Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Владиславу Синице
Театры
Пост худрука театра «Ленком» займет Марк Варшавер
Художественным руководителем московского театра «Ленком» станет его директор Марк Варшавер, сообщает сайт kulturomania.ru.
Здоровье
В Краснодаре рассказали, когда прооперируют девочку Луну из США
Общество
В Гонконге закрыли метро из-за массовых беспорядков
Массовые беспорядки, сопровождавшиеся актами вандализма, были зафиксированы в пятницу вечером в метро Гонконга, в результате чего работа городской подземки была приостановлена.
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
Здоровье
Ребенка родившей в Турции россиянки эвакуируют в Челябинск
Армия и оружие
Минобороны России предотвратило почти 20 столкновений в космосе
Почти два десятка столкновений российских спутников с элементами космического мусора удалось предотвратить только в текущем году усилиями разведчиков ВКС РФ.
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В Казахстане врачи заморозили младенца из-за ошибки в бумагах
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Путин заинтересовался идеей создания медицинской госкорпорации
Глава России Владимир Путин заинтересовался вопросом, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.
Спорт
Россиянин Акименко завоевал серебро в прыжках в высоту на ЧМ-2019
Футбол
Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, что из российских игроков в бытность, когда он сам был футболистом, ему нравился нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.
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