Происшествия

ИзвестияИзвестияБельгийских футболистов обвинили в изнасиловании девушки

Футболистов бельгийского любительского клуба «Эспойр Майнройс» заподозрили в изнасиловании девушки, пишет The Sun. Власти Бельгии начали уголовное расследование после того, как семья пострадавшей подала иск против игроков.
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Футболистов бельгийского клуба подозревают в изнасиловании

ТК Звездавчера в 23:29

Игроки бельгийской команды попали в секс-скандал. На клубной базе изнасиловали девушку

Спорт-Экспрессвчера в 15:42

Бельгийских футболистов обвинили в изнасиловании девушки

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Секс-скандал: спортсмены из Бельгии изнасиловали девушку

РЕН ТВвчера в 19:38

Футболисты из Бельгии подозреваются в изнасиловании девушки

Вести.Ruвчера в 18:32

В Бельгии футболистов заподозрили в изнасиловании девушки

Life.ruвчера в 22:21

Игроки бельгийского клуба попали в секс-скандал с изнасилованием на клубной базе

Чемпионатвчера в 14:53
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Красное мясо не влияет на возникновение раковых опухолей

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Инцидент произошел в пятницу вечером в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища. В берег врезался катер "Байлайнер".
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Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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РБК вчера в 12:13
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Россиян предупредили о росте цен на продукты

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru 03 октября в 01:37
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Биржевые индексы США показывают худшее начало квартала с 2008 года

Индекс лондонской биржи FTSE 100 упал на момент закрытия на 3,2%. Это самый низкий уровень с января 2016 года.
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Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».
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Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ

Число погибших в результате протестов в Ираке со вторника увеличилось до 65 человек, передает Sky News Arabia со ссылкой на источники в местных силах безопасности и среди медиков.
РИА Новости вчера в 18:21
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Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Владиславу Синице

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Художественным руководителем московского театра «Ленком» станет его директор Марк Варшавер, сообщает сайт kulturomania.ru.
Интермонитор.ру вчера в 21:07
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В Краснодаре рассказали, когда прооперируют девочку Луну из США

РИА Новости вчера в 09:53
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В Гонконге закрыли метро из-за массовых беспорядков

Массовые беспорядки, сопровождавшиеся актами вандализма, были зафиксированы в пятницу вечером в метро Гонконга, в результате чего работа городской подземки была приостановлена.
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Армия и оружие

Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела

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Ребенка родившей в Турции россиянки эвакуируют в Челябинск

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Армия и оружие

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Почти два десятка столкновений российских спутников с элементами космического мусора удалось предотвратить только в текущем году усилиями разведчиков ВКС РФ.
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Глава России Владимир Путин заинтересовался вопросом, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.
Газета.Ru вчера в 14:10
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Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, что из российских игроков в бытность, когда он сам был футболистом, ему нравился нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.
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В России упал спрос на автомобили с газовыми установками

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