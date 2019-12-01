Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессБельгия отказалась играть с Францией перед Евро-2020

Сборная Франции испытывает трудности с поиском соперников по товарищеским матчам в преддверии Евро-2020, информирует Get French Football News со ссылкой на L'Equipe. Сборная Бельгии оказалась среди других команд, которые отказались играть. Встреча должна была состояться в марте.
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Бельгия отказалась сыграть с Францией перед Евро-2020 из-за возможного поражения

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Бельгия отказалась играть с Францией перед Евро-2020

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Испанский футболист, полузащитник и футбольный тренер. Начиная с 2016 года является главным тренером сборной Бельгии. Ранее также работал в валлийском клубе «Суонси Сити» и английских «Уигане» и «Эвертоне».
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