Футбол
Спорт-ЭкспрессБельгия отказалась играть с Францией перед Евро-2020
Сборная Франции испытывает трудности с поиском соперников по товарищеским матчам в преддверии Евро-2020, информирует Get French Football News со ссылкой на L'Equipe. Сборная Бельгии оказалась среди других команд, которые отказались играть. Встреча должна была состояться в марте.
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Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Зеленский: власти Украины нашли способ снизить тарифы на отопление
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти нашли способ снизить тарифы на отопление почти вполовину.
Музыка
Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве
Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.
Происшествия
В Оренбурге обрушился автомобильный мост
На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Политика
Бывший «нашист» и депутат Госдумы получил гражданство Германии
Бывший депутат Госдумы от «Единой России» и экс-комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель получил гражданство Германии.
Политика
Китай ввел санкции против США из-за законов о Гонконге
Китай ввел санкции против США в ответ на принятие американскими властями законов по ситуации в Гонконге.
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха
Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что бывший командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах, который проходит в Голландии подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не был арестован после того, как был отправлен в Россию.
Происшествия
В полиции Киева рассказали о покушавшихся на жизнь депутата облсовета
Правоохранительные органы Киева рассказали о личностях людей, подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его ребёнка.
Политика
В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно
Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москве появятся сугробы
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, в каких регионах уже есть снежный покров и когда сугробы появятся в Москве.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Армия и оружие
В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными
Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани.
Экономика
Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали двухстороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Исламабад обязан выплатить Москве долг в размере $93,5 млн.
Энергетика
WSJ назвала срок окончания добычи нефти Brent
Находка получила название в честь обитающей в Северном море черной казарки (brent goose), и уже в 1975 году здесь начали добычу нефти и газа.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли бомбардировку лагеря беженцев в Сирии
Министерство обороны РФ категорически опровергло информацию американской газеты The New York Times о якобы бомбардировке ВКС России в августе этого года лагеря беженцев в Сирии.
Происшествия
Троих фанатов арестовали на 15 суток после игры «Зенит» — «Спартак»
Накануне агентство ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органах, сообщало, что в день матча в Санкт-Петербурге был задержан 81 болельщик «Спартака» и пять фанатов «Зенита».
Происшествия
Двое мужчин избили московскую школьницу ради дорогой сумки
Мать 16-летней девочки обратилась в полицию 1 декабря и заявила, что двое неизвестных мужчин напали на ребенка в подземном переходе на улице Зацепский Вал.
Экономика
«Укржелдорога» с марта 2020 года будет повышать цены на билеты ежемесячно
"Укржелдорога" планирует ежемесячно с марта по декабрь 2020 года повышать цены на билеты, а на средства от индексации тарифов закупить 26 новых вагонов.
Культура
В Пушкинском музее открылась выставка Томаса Гейнсборо
«Декабрьские вечера» в Пушкинском музее в этом году посвящены музыке британских композиторов, а сопровождать концерты фестиваля будет выставка Томаса Гейнсборо.
Спорт
Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории
Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Футбол
«Милан» выпустил специальную форму к 120-летию клуба
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Политика
В Кремле исключили отмену «северных надбавок» к зарплатам
Во время общения с Песковым журналисты задали ему вопрос, стоит ли тогда для уравнивания уровня зарплат в различных регионах отменить «северные надбавки».
Происшествия
В киевском ресторане произошла перестрелка, есть пострадавшие
В киевском ресторане «Баку» произошла перестрелка.
Шоу-бизнес
Беременность молодой жены Бориса Грачевского подтвердилась
Борис Грачевский прокомментировал беременность жены. Второй женой мэтра стала актриса Анна Панасенко — с ней он прожил четыре года.
Гаджеты
Huawei выпустила обновление для старых смартфонов
Разработчики из Huawei неожиданно выпустили обновление для смартфона Honor Play 4x, который был выпущен более пяти лет назад - в октябре 2014 года, пишет Gizmochina.