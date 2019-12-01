Сборная Франции испытывает трудности с поиском соперников по товарищеским матчам в преддверии Евро-2020, информирует Get French Football News со ссылкой на L'Equipe. Сборная Бельгии оказалась среди других команд, которые отказались играть. Встреча должна была состояться в марте.

Бельгия отказалась играть с Францией перед Евро-2020

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