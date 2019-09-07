Футбол

Soccer.ruSoccer.ruБельгия отправила четыре мяча в ворота Сан-Марино

Сан-Марино — Бельгия
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпико»
Давид Симончини
41′
43′
Миши Батшуайи
55′
Дивок Ориги
Дрис Мертенс
56′
Аднан Янузай
Насер Шадли
57′
Дрис Мертенс
63′
Насер Шадли
Энрико Голинуччи
Алессандро Голинуччи
66′
Маттиа Джарди
Алекс Гасперони
67′
Филиппо Берарди
Маттео Витайоли
74′
76′
Кевин де Брюйне
Деннис Прат
Мануэль Баттистини
78′
90′+2′
Миши Батшуайи
Сборная Бельгии одержала победу над командой Сан-Марино в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020. Бельгия (15 очков) располагается на первом месте в своей группе, сборная Сан-Марино (0 очков) - последняя.
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