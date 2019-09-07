Футбол
Soccer.ruБельгия отправила четыре мяча в ворота Сан-Марино
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпико»
Давид Симончини
|41′
|43′
Миши Батшуайи
|55′
Дивок Ориги
Дрис Мертенс
|56′
Аднан Янузай
Насер Шадли
|57′
Дрис Мертенс
|63′
Насер Шадли
Энрико Голинуччи
Алессандро Голинуччи
|66′
Маттиа Джарди
Алекс Гасперони
|67′
Филиппо Берарди
Маттео Витайоли
|74′
|76′
Кевин де Брюйне
Деннис Прат
Мануэль Баттистини
|78′
|90′+2′
Миши Батшуайи
|23%
|Владение мячом
|77%
|2
|Удары в сторону ворот
|11
|3
|Удары в створ ворот
|11
|7
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|2
|1
|Угловые
|12
|9
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Сан-Марино
Расстановка 5‑3‑2
12
Бенедеттини
11
Баттистини
15
Бролли
6
Симончини
3
Палацци
13
Грандони
9
Муларони
17
Голинуччи
8
Гасперони
7
Витайоли
16
Нанни
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
4
Денайер
5
Вертонген
15
Мёнье
19
Прат
8
Тилеманс
11
Карраско
22
Шадли
23
Батшуайи
2 ×
14
Мертенс
Бельгия
Расстановка 3‑4‑3
Сборная Бельгии одержала победу над командой Сан-Марино в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020. Бельгия (15 очков) располагается на первом месте в своей группе, сборная Сан-Марино (0 очков) - последняя.
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Бельгия уверенно обыграла Сан-Марино, добыв пятую победу подряд в отборе на Евро-2020
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