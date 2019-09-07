Сборная Бельгии одержала победу над командой Сан-Марино в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020. Бельгия (15 очков) располагается на первом месте в своей группе, сборная Сан-Марино (0 очков) - последняя.

Бельгия отправила четыре мяча в ворота Сан-Марино

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