Футбол
Московский КомсомолецБельгия первой вышла на Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион короля Бодуэна
Ромелу Лукаку
|28′
Насер Шадли
|31′
Кристиан Бролли
|35′
Ромелу Лукаку
|41′
Тоби Алдервейрелд
|43′
Юри Тилеманс
|45′+1′
|46′
Маттиа Джарди
Хосе Хирш
|46′
Филиппо Берарди
Алессандро Голинуччи
Дрис Мертенс
|51′
Дрис Мертенс
Яри Версхарен
|63′
Эден Азар
Янник Феррейра-Карраско
|63′
Ромелу Лукаку
Кристиан Бентеке
|76′
|78′
Андреа Грандони
Лоренцо Лунадеи
Кристиан Бентеке
|79′
|82′
Марчелло Муларони
Яри Версхарен
|84′
Тимоти Кастань
|90′
|90′+1′
Давид Симончини
|78%
|Владение мячом
|22%
|20
|Удары в сторону ворот
|–
|17
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|9
|2
|Офсайды
|1
|17
|Угловые
|–
|13
|Фолы
|9
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Бельгия
Расстановка 3‑4‑3
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
3
Вермален
5
Вертонген
21
Кастань
7
Ванакен
8
Тилеманс
22
Шадли
19
Версхарен
20
Бентеке
11
Карраско
12
Бенедеттини
11
Баттистини
15
Бролли
6
Симончини
3
Палацци
5
Лунадеи
9
Муларони
21
Голинуччи
20
Хирш
16
Нанни
17
Голинуччи
Сан-Марино
Расстановка 5‑3‑2
Футболисты сборной Бельгии разгромили со счетом 9:0 команду Сан-Марино и за три тура до конца отборочного турнира обеспечили себе участие в чемпионате Европы 2020 года. На данный момент бельгийцы занимают первое место в своей группе, набрав 21 очко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Бельгия - Сан-Марино. Прогноз и ставка на матч 7-го тура отбора к ЕВРО-2020
ODDS.ru09 октября в 18:39
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 06:18, Ашберн
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Наука
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
Единоборства
Перед боем Усик и Уизерспун провели дуэль взглядов и побоксировали
Перед поединком украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик и американец Чазз Уизерспун устроили дуэль взглядов.
Росбалт 04:13
Авто
В сети появились изображения Mitsubishi Outlander нового поколения
Дизайнеры представили изображения серийного Mitsubishi Outlander нового поколения на основе шпионских снимков автомобиля.
Профиль вчера в 08:59
Гаджеты
Холодильники Xiaomi Mijia представлены официально: от $140 за базовую модель до $425 за топовую с голосовым управлением
iXBT.com вчера в 23:57
Единоборства
Путин прибыл в Нижний Новгород на форум «Россия — спортивная держава»
Президент РФ Владимир Путин прибыл на стадион «Нижний Новгород», где выступит на пленарном заседании международного форума «Россия — спортивная держава».
ФАН вчера в 07:27
Общество
Роспотребнадзор показал новые санитарные рекомендации для ресторанов
Роспотребнадзор продемонстрировал проект Методических рекомендаций к организации общественного питания населения и иллюстрированное Пособие по пищевой безопасности в общественному питанию, сообщают "Ведомости".
Sostav.ru 05:00
Происшествия
В сети появилось видео аварии с участием чемпиона мира по боксу Спенса
В сети опубликовали видео ДТП с участием действующего чемпиона мира в полусреднем весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) американца Эролла Спенса.
RT на русском 05:07
Армия и оружие
Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09 октября в 09:54
Армия и оружие
В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии
Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар.
РИА Новости 01:57
Автоспорт
Квалификация Гран-при Японии перенесена на 13 октября из-за тайфуна
Квалификация 17-го этапа Гран-при «Формулы-1», который проходит в Японии, перенесена на 13 октября из-за приближающегося тайфуна.
RT на русском 02:28
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Политика
В Ашхабаде начался саммит глав государств-членов СНГ
Заседание совета глав государств-членов СНГ, в котором принимает участие президент России Владимир Путин, проходит в пятницу в столице Туркмении, началась встреча с общения лидеров в узком составе.
РИА Новости 02:37
Теннис
Медведев сыграет с Циципасом в полуфинале турнира в Шанхае
Циципас вышел в полуфинал, где встретится с россиянином Даниилом Медведевым, ранее обыгравшим итальянца Фабио Фоньини.
Вести.Ru 05:03
Политика
Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии
RT на русском 05:04
Происшествия
В Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ 02:57
Шоу-бизнес
Instagram заблокировал аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк
В социальной сети Instagram был заблокирован созданный поклонниками аккаунт в поддержку тяжело болеющей российской актрисы Анастасии Заворотнюк.
Российская газета 04:59
Политика
Путин заявил, что он не против либерализма
Президент России Владимир Путин на заседании совета глав-государств СНГ заявил, что не против либерализма, но у стран СНГ есть свои традиции и культурные формы взаимодействия.
Московский Комсомолец 05:55
Происшествия
На борту Ан-12, аварийно севшего в Екатеринбурге, было 20 человек
Возгорание, возникшее при аварийной посадке военно-транспортного самолета Ан-12 в аэропорту "Кольцово", быстро ликвидировали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 03:20
Общество
Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру
Политик Алексей Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать принадлежащую ему квартиру.
Ведомости 06:00
Космос
«Протон-М» успешно вывел на орбиту иностранные спутники
Красная весна вчера в 03:49
Политика
Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru вчера в 13:59
Армия и оружие
Генсек НАТО назвал Турцию «сильным и важным» союзником
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал отвечать на вопрос о том, как будет действовать альянс в случае санкций США против Турции, отметив лишь, что Анкара остается в глазах альянса важным и приверженным союзником.
РИА Новости 05:57
Происшествия
Погребняк: в Германии на жену наехал велосипедист, положил его нокаутом
Форвард «Урала» Павел Погребняк рассказал о времени, которое он провёл в Германии. В Бундеслиге Погребняк выступал за «Штутгарт».
Чемпионат 06:14
Кино
Эмма Стоун, Джесси Айзенберг и другие на премьере сиквела «Зомбилэнда» в Лос-Анджелесе
В Лос-Анджелесе вечером в четверг состоялась премьера комедийного фильма ужасов "Zомбилэнд: Контрольный выстрел", который является прямым продолжением "Добро пожаловать в Zомбилэнд", вышедшего на экраны десять лет назад.
Газета Metro 03:37
Общество
В Лондоне состоялась премьера второй части фильма «Малефисента»
В Лондоне состоялся премьерный показ второй части фильма «Малефисента».
Общественное телевидение России вчера в 00:28
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 01:27