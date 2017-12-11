с чего всё началось

Гол 25-летнего центрального защитника «Спартака» Георгия Джикии на 79-й минуте стал для футболиста первым в составе взрослой национальной сборной. Сборная Бельгии, набрав 27 очков, обеспечила себе первое место в турнирной таблице группы I. Россия с 21-м очком осталась на второй позиции.

Бельгия после победы над Россией обеспечила себе первое место в группе

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