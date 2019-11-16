Футбол

REGNUMREGNUMБельгия после победы над Россией обеспечила себе первое место в группе

Россия — Бельгия
1 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
3′
19′
Торган Азар
33′
Эден Азар
40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
50′
52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
62′
67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
72′
Ромелу Лукаку
77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
80′
Гол 25-летнего центрального защитника «Спартака» Георгия Джикии на 79-й минуте стал для футболиста первым в составе взрослой национальной сборной. Сборная Бельгии, набрав 27 очков, обеспечила себе первое место в турнирной таблице группы I. Россия с 21-м очком осталась на второй позиции.
Читать в источнике
Комментировать61
с чего всё началось
Тренерский штаб сборной России опубликовал
 в Twitter стартовый состав команды на матч девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Бельгии.
РБК11:01

Подробнее о событии

В Петербурге стартовал отборочный матч Евро-2020 между сборными России и Бельгии

Невские Новости12:01

Россия — Бельгия: составы команд на матч 9-го тура отбора Евро-2020

Чемпионат10:40

Лукаку и Азар выйдут в стартовом составе бельгийцев на матч с россиянами

РИА Новости10:51

Россия — Бельгия: стали известны стартовые составы

Sport24.ru10:42

России устроили жестокую порку. Но Бельгии нужно сказать «спасибо»

Спорт-Экспресс14:25

Черчесов назвал состав сборной России на игру с Бельгией

Матч ТВ10:38

Стал известен ориентировочный состав сборной России на матч с Бельгией

Sportbox.RU06:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:14, Ашберн
Происшествия

Два человека погибли в Киеве при взрыве в общежитии

Два человека погибли в результате взрыва, прогремевшего в субботу вечером в общежитии Киева.
ТАСС 18:07
Происшествия

В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему удар в шею ножом, мужчина умер от полученного ранения.
РБК 15:49
Политика

Трамп начал проходить медобследование

Президент США Дональд Трамп проходит ежегодное плановое медицинское обследование в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Известия 16:35
Футбол

Капитан «Витесса»: об увольнении Слуцкого не может быть и речи

Об увольнении тренера не может быть и речи.
Чемпионат 09:36
Политика

США вводят санкции против главы МВД Кубы

Власти Соединенных Штатов вводят санкции в отношении министра внутренних дел Кубы Хулио Сесара Гандарильи.
ТАСС 18:08
Армия и оружие

Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле

РИА Новости 08:27
Политика

35,77% избирателей проголосовали на парламентских выборах в Белоруссии

На выборах депутатов палаты представителей Национального собрания Белоруссии 35,77% избирателей проголосовали досрочно, сообщает ЦИК республики.
Rambler News Service 13:36
Политика

Президента Сербии госпитализировали

В больницу госпитализирован президент Сербии Александр Вучич.
Росбалт 04:29
Шоу-бизнес

Жена Михаэля Шумахера объяснила, почему молчит о здоровье мужа

Супруга спортсмена прервала молчание и рассказала о желании мужа, которому она следует.
StarHit.ru 10:00
Авто

Volkswagen представит в России бюджетный кроссовер Tarek

Компания Volkswagen привезет в Россию новый бюджетный кроссовер Vokswagen Tarek.
Автоновости дня вчера в 13:43
Общество

Су-35 захотели «вписать в пятое поколение»

Lenta.ru 01:07
Кино

Marvel анонсировала релизы нескольких фильмов

Профиль 11:19
Происшествия

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru 03:40
Происшествия

В Сан-Диего в результате стрельбы погибли трое детей

В Сан-Диего (штат Калифорния) результате обстрела жилого дома в районе Paradise Hills погибли пять человек, включая троих детей.
РБК 16:36
Теннис

Роджер Федерер: Циципас достоин похвалы

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал своё поражение от грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Итогового чемпионата АТР в Лондоне.
GoTennis.ru 13:59
Футбол

Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией и вышли на Евро-2020

Сборные Нидерландов и Северной Ирландии сыграли вничью в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
RT на русском 16:58
Происшествия

Автомобиль с двумя детьми упал в реку Фонтанку в Петербурге

Автомобиль с мужчиной и детьми упал в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:30
Хоккей

Жесткий силовой прием в исполнении Александра Овечкина попал на видео

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сокрушающим силовым приемом отправил в нокдаун хоккеиста «Монреаль Канадиенс» Джонатана Друэна.
iReactor 01:47
Здоровье

Учёные заявили, что началась глобальная эпидемия суперинфекций

Учёные из США заявили о начале глобальной эпидемии суперинфекций.
Газета Кемерова 16:29
Футбол

Миллионер уволил тренера своего футбольного клуба и занял его пост

РИА Новости вчера в 15:12
Автоспорт

Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Бразилии»

Пилот Макс Ферстаппен («Ред Булл») стал первым в квалификации «Гран-при Бразилии».
Спорт-Экспресс 14:05
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной

Шоумен Дмитрий Шепелев опубликовал в своем Instagram первое фото с новой избранницей, дизайнером Екатериной Тулуповой.
Газета.Ru 12:25
Футбол

Сборная России уступила Бельгии со счетом 1:4

Сборная России по футболу 16 ноября уступила национальной команде Бельгии со счетом 1:4 в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2020.
Известия 13:58
Шоу-бизнес

Звезда «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова перенесла 298-ю операцию

Участница «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова рассказала своим поклонникам, что недавно она перенесла 298-ю операцию на горле.
News.ru 13:52
Общество

Польша желает лишить Украину преференций для поставок в ЕС кукурузы

Власти Польши предлагают лишить Украину преференций, которые ей предоставляют в рамках поставок на рынок ЕС зерновых культур, в частности кукурузы.
RT на русском 10:40
Наука

Ученые с помощью ИИ научились предсказывать эпилептические приступы

Американские ученые научились с точностью 99,6% предсказывать эпилептические припадки.
Дни24 02:07
Музыка

Аксюта ответил на слухи об участии Бузовой в «Евровидении»

REGNUM 10:13
Общество

Умер легендарный пожарный Виктор Климкин

Легендарный пожарный генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин умер в Москве от остановки сердца.
Вести.Ru 10:40
Музыка

17-летний житель Екатеринбурга покорил Шнурова на шоу «Голос»

17-летний житель Екатеринбурга Арсений Курчанин покорил жюри вокального шоу «Голос» на «Первом канале».
URA.Ru вчера в 14:10
Происшествия

СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
RT на русском 17:39
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное