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Бельгия сообщила о $50,5 млрд замороженных российских активов

В Бельгии за полгода заморожено 50,5 млрд евро российских средств, принадлежащих физическим лицам и компаниям, подпавшим под санкции ЕС, передает
 газета Nieuwsblad со ссылкой на министерство финансов королевства.
Ведомости
12 июля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил о заморозке €13,8 млрд активов физических и юридических лиц из России в ЕС с конца февраля.
РБК
Лидером по заморозке российских активов стала Франция (23,5 млрд евро).
Frank Media
В конце июня Министерство финансов США заявило, что за 100 дней были заблокированы или заморожены активы ЦБ России и находящихся под санкциями россиян на сумму более $330 млрд.
RT на русском

Подробнее о событии

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РИА Новости07:01
СМИ: в Бельгии заморозили €50,5 млрд российских средств
ТАСС06:26
Бельгия заморозила €50,5 млрд российских активов
Коммерсантъ06:36
Минфин Бельгии сообщил, что €50,5 млрд активов физлиц и компаний из России заморожены
Газета.Ru06:28
L’Echo: Бельгия заморозила российские активы на 50,5 миллиарда евро из-за санкций ЕС
ПРАЙМ06:58
L’Echo заявила о заморозке Бельгией российских активов на 50,5 миллиарда евро
Lenta.ru06:19
Бельгия заблокировала российские активы на 50,5 млрд евро
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