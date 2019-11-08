Футбол

Невские НовостиНевские НовостиБельгия стала вторым соперником сборной России на Евро-2020

Команды уже встречались в группе отборочного цикла к турниру. Ранее стало известно, что на Евро россияне сыграют с датчанами. Сборная Бельгии стала вторым соперником сборной России по группе на Евро-2020.
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