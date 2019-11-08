Футбол
Невские НовостиБельгия стала вторым соперником сборной России на Евро-2020
Команды уже встречались в группе отборочного цикла к турниру. Ранее стало известно, что на Евро россияне сыграют с датчанами. Сборная Бельгии стала вторым соперником сборной России по группе на Евро-2020.
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Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
Общество
Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян
Зарплаты в России растут, но реальные доходы граждан остаются прежними, заявил Владимир Путин.
Теннис
Надаль вывел Испанию в плей-офф Кубка Дэвиса
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль уверенно победил в матче Кубка Дэвиса Борны Гойо из команды Хорватии.
Политика
Зеленский отказался от помощи Белоруссии по охране границы в Донбассе
Украина не нуждается в помощи белорусских пограничников для восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе.
Армия и оружие
Американский эксперт высоко оценил новый российский автомат
Журнал Natiomal Interest высоко оценил новую вариацию крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12 и назвал его «ужасом на поле боя».
Политика
Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии
Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Очередная колонна МЧС РФ с гумпомощью для детей отправилась в Донбасс
Политика
США пригрозили задержать запуск «Северного потока-2»
Американский сенатор-республиканец Тед Круз утверждает, что санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", якобы могут существенно задержать его запуск.
Футбол
РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу
Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.
Транспорт
Путин примет участие в открытии платной трассы «Москва — Петербург»
Президент России Владимир Путин в конце ноября примет участие в открытии платной трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург».
Происшествия
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) при строительстве объектов космодрома Восточный.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Технологии
Apple судится из-за российского патента на функцию экстренных вызовов
В иске Apple потребовала признать недействительным российский патент на функцию экстренных вызовов в телефоне.
Футбол
Кавани прокомментировал стычку с Месси во время товарищеского матча
Здоровье
В Ростовской области за неделю более 10 тысяч жителей заболели ОРВИ
В настоящее время в Ростовской области прививки от гриппа сделали более 2 млн человек. Свыше 550 тысяч из них – ростовчане.
Здоровье
Главврач омской больницы мечтает о возвращении Стороженко
По мнению Юрия Шаповалова, бывшего главу Минздрава «усиленно уничтожали». Он считает, что Стороженко мог бы возглавить крупную больницу.
Армия и оружие
В России назвали носителей для гиперзвуковой «суперракеты»
Как пишет ТАСС, первыми носителями «Цирконов» станут большой противолодочный корабль (БПК) «Маршал Шапошников» проекта 1155 и многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Иркутск» проекта 949А.
Политика
США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
Американский танкер со сжиженным природным газом (СПГ) находится на пути на Украину. Об этом в фейсбуке заявили в посольстве США в Киеве.
Общество
Россиян предложили штрафовать за шум в ночное время
В новый проект Кодекса об административных правонарушениях могут быть внесены изменения, касающиеся ответственности физических лиц за нарушение тишины в ночное и дневное время.
Экономика
В России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток
В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Игры
Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Общество
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на 6 км
Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепловый столб на высоту до 6 км, сообщает группа (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.