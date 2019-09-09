Футбол

Матч ТВМатч ТВБельгия в гостях разгромила Шотландию в отборе на Евро-2020

Сан-Марино — Кипр
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олимпико»
2′
Иоаннис Кусулос
39′
Фотис Папулис
46′
Фотис Папулис
Энтони Георгиу
Алекс Гасперони
Хосе Хирш
61′
Маттео Витайоли
Микеле Чеволи
61′
Фабио Томассини
Никола Нанни
62′
62′
Матия Шполярич
Михалис Иоанну
Фабио Витайоли
72′
73′
Иоаннис Кусулос
74′
Иоаннис Питтас
Григорис Кастанос
75′
Костакис Артиматас
Сборная Бельгии на выезде уверенно переиграла команду Шотландии в матче отборочного турнира Евро-2020. Гости решили все вопросы уже в первом тайме, когда трижды поразили ворота Дэвида Маршалла: отличились Ромелу Лукаку, Томас Вермален и Тоби Альдервейрельд.
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