Футбол
Матч ТВБельгия в гостях разгромила Шотландию в отборе на Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олимпико»
|2′
Иоаннис Кусулос
|39′
Фотис Папулис
|46′
Фотис Папулис
Энтони Георгиу
Алекс Гасперони
Хосе Хирш
|61′
Маттео Витайоли
Микеле Чеволи
|61′
Фабио Томассини
Никола Нанни
|62′
|62′
Матия Шполярич
Михалис Иоанну
Фабио Витайоли
|72′
|73′
Иоаннис Кусулос
|74′
Иоаннис Питтас
Григорис Кастанос
|75′
Костакис Артиматас
Сан-Марино
Расстановка 4‑4‑2
12
Бенедеттини
4
Д'Аддарио
2
Витайоли
6
Симончини
13
Грандони
5
Лунадеи
20
Хирш
17
Голинуччи
16
Нанни
18
Берарди
14
Чеволи
1
Панаги
18
Артиматас
8
Кирьяку
19
Лайфис
3
Иоанну
11
Георгиу
13
Кусулос
2 ×
6
Иоанну
17
Кости
10
Сотериу
20
Кастанос
Кипр
Расстановка 4‑4‑2
Сборная Бельгии на выезде уверенно переиграла команду Шотландии в матче отборочного турнира Евро-2020. Гости решили все вопросы уже в первом тайме, когда трижды поразили ворота Дэвида Маршалла: отличились Ромелу Лукаку, Томас Вермален и Тоби Альдервейрельд.
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