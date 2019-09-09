Сборная Бельгии на выезде уверенно переиграла команду Шотландии в матче отборочного турнира Евро-2020. Гости решили все вопросы уже в первом тайме, когда трижды поразили ворота Дэвида Маршалла: отличились Ромелу Лукаку, Томас Вермален и Тоби Альдервейрельд.

Бельгия в гостях разгромила Шотландию в отборе на Евро-2020

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