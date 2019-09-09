Футбол

Матч ТВМатч ТВБельгия в гостях разгромила Шотландию в отборе на Евро-2020

Шотландия — Бельгия
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Хэмпден Парк»
9′
Ромелу Лукаку
24′
Томас Вермален
32′
Тоби Алдервейрелд
Стефен О'Доннелл
59′
Скотт Мактомини
61′
Каллум Макгрегор
Стюарт Армстронг
68′
Мэтт Филлипс
Джонни Расселл
77′
77′
Насер Шадли
Янник Феррейра-Карраско
79′
Томас Вермален
82′
Кевин де Брюйне
Райан Кристи
Джон Макгинн
86′
86′
Юри Тилеманс
Яри Версхарен
90′
Тома Мёнье
Бенито Раман
Сборная Бельгии на выезде уверенно переиграла команду Шотландии в матче отборочного турнира Евро-2020. Гости решили все вопросы уже в первом тайме, когда трижды поразили ворота Дэвида Маршалла: отличились Ромелу Лукаку, Томас Вермален и Тоби Альдервейрельд.
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