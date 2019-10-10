Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUБельгия забила 9 мячей в ворота Сан-Марино и вышла на Евро-2020

Бельгия — Сан-Марино
9 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион короля Бодуэна
Ромелу Лукаку
28′
Насер Шадли
31′
Кристиан Бролли
35′
Ромелу Лукаку
41′
Тоби Алдервейрелд
43′
Юри Тилеманс
45′+1′
46′
Маттиа Джарди
Хосе Хирш
46′
Филиппо Берарди
Алессандро Голинуччи
Дрис Мертенс
51′
Дрис Мертенс
Яри Версхарен
63′
Эден Азар
Янник Феррейра-Карраско
63′
Ромелу Лукаку
Кристиан Бентеке
76′
78′
Андреа Грандони
Лоренцо Лунадеи
Кристиан Бентеке
79′
82′
Марчелло Муларони
Яри Версхарен
84′
Тимоти Кастань
90′
90′+1′
Давид Симончини
Сборная Бельгии на своем поле не испытала проблем с командой Сан-Марино в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020. Исход встречи был решен уже в первом тайме, когда бельгийцы шесть раз поразили ворота аутсайдера группы. Дублем отметился форвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку.
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