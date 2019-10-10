Сборная Бельгии на своем поле не испытала проблем с командой Сан-Марино в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020. Исход встречи был решен уже в первом тайме, когда бельгийцы шесть раз поразили ворота аутсайдера группы. Дублем отметился форвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку.

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Бельгия забила 9 мячей в ворота Сан-Марино и вышла на Евро-2020

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