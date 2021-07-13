БелПрессаБелгородцам реструктурировали 15 тысяч кредитов на 5 млрд рублейХорошо ли подобран заголовок?ДаНетВ итоге сумма задолженности по реструктурированным договорам составила почти 5 млрд рублей.БелПрессаВ конце июня рекомендацию в очередной раз продлили – до 1 октября.МОЁ! Оnline БелгородБанк России с начала пандемии рекомендовал кредиторам идти навстречу заёщикам, которые столкнулись с материальными проблемами.Знамя 31Всего с 20 марта прошлого года по 30 июня нынешнего кредиторы реструктуризировали 1 160 договоров белгородских предпринимателей с общей суммой задолженности 5,8 миллиарда рублей.МОЁ! Оnline БелгородЧитать далееСвернутьБелПрессаБелПрессаБел.РуПодробнее о событии15 000 белгородцев смогли облегчить график выплаты кредитов с марта 2020-гоМир Белогорья04:55Белгородцам реструктурировали 15 тысяч кредитов на 5 млрд рублейБелПресса02:38Банки реструктуризировали белгородцам 15 тысяч договоровБел.Рувчера в 07:30В Белгородской области облегчили выплаты по 15 тысячам кредитовМОЁ! Оnline Белгородвчера в 07:05Показать ещёОценить5Поделиться