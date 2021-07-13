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Белгородцам реструктурировали 15 тысяч кредитов на 5 млрд рублей

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В итоге сумма задолженности по реструктурированным договорам составила почти 5 млрд рублей.
БелПресса
В конце июня рекомендацию в очередной раз продлили – до 1 октября.
МОЁ! Оnline Белгород
Банк России с начала пандемии рекомендовал кредиторам идти навстречу заёщикам, которые столкнулись с материальными проблемами.
Знамя 31
Всего с 20 марта прошлого года по 30 июня нынешнего кредиторы реструктуризировали 1 160 договоров белгородских предпринимателей с общей суммой задолженности 5,8 миллиарда рублей.
МОЁ! Оnline Белгород

Подробнее о событии

15 000 белгородцев смогли облегчить график выплаты кредитов с марта 2020-го

Мир Белогорья04:55

Белгородцам реструктурировали 15 тысяч кредитов на 5 млрд рублей

БелПресса02:38

Банки реструктуризировали белгородцам 15 тысяч договоров

Бел.Рувчера в 07:30

В Белгородской области облегчили выплаты по 15 тысячам кредитов

МОЁ! Оnline Белгородвчера в 07:05
Интересное

В Общественной палате предложили увеличить ежегодный отпуск для некурящих россиян

«Предлагаю рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году», — говорится в письме.
Lenta.ru23:35

Илон Маск поаплодировал главе «Роскосмоса» Рогозину за призыв к российским миллиардерам

Основатель компании SpaceX Илон Маск отреагировал на твит гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, призвавшего российских миллиардеров вкладываться в развитие космических технологий.
РИА Новости03:04