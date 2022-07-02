Бел.РуБелгородцы вновь испугались громкого «хлопка» в небеШум потряс жителей Яковлевского округа, Прохоровки, Берёзовки Ивнянского района и Готни.Бел.РуЖители области рассказали, что слышали характерный звук в разных частях Белгородской области.ИА Красная ВеснаПо словам наших подписчиков из Строителя, от громкого шума «аж потолок натяжной волнами пошёл».Go31.ruВ самом Белгороде на шум не жаловались, пишет Go31.Бел.РуЧитать далееСвернутьБел.РуБел.РуИА Красная ВеснаПодробнее о событииВ Белгороде рассказали о громком «хлопке» в небеИА Красная Веснавчера в 14:41Белгородцы вновь испугались громкого «хлопка» в небеБел.Рувчера в 10:01«Натяжной потолок аж волнами пошёл!» Жители Белгородской области пожаловались на мощный «хлопок»Go31.ruвчера в 05:45Показать все источникиОценитьПоделиться