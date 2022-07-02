Будьте в Плюсе

Белгородцы вновь испугались громкого «хлопка» в небе

Шум потряс жителей Яковлевского округа, Прохоровки, Берёзовки Ивнянского района и Готни.
Бел.Ру
Жители области рассказали, что слышали характерный звук в разных частях Белгородской области.
ИА Красная Весна
По словам наших подписчиков из Строителя, от громкого шума «аж потолок натяжной волнами пошёл».
Go31.ru
В самом Белгороде на шум не жаловались, пишет Go31.
Бел.Ру

Подробнее о событии

В Белгороде рассказали о громком «хлопке» в небе
ИА Красная Веснавчера в 14:41
Белгородцы вновь испугались громкого «хлопка» в небе
Бел.Рувчера в 10:01
«Натяжной потолок аж волнами пошёл!» Жители Белгородской области пожаловались на мощный «хлопок»
Go31.ruвчера в 05:45
Показать все источники

Интересное

Губернатор Гладков заявил, что в Белгороде пострадали три человека после серии хлопков

Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде была серия громких звуков, горит частный дом на улице Маяковского, 23, пострадали двое, им уже оказывают медпомощь.
РИА Новости21:26

Смартфон Xiaomi 12 Lite получил 108-Мп камеру

Смартфон Xiaomi 12 Lite довольно неожиданно появился в продаже в Азербайджане. Его цена в этой стране составила внушительные 590 долларов.
Megaobzor.com1 июля в 06:35

Пушков заявил о закупке Западом российской нефти у Индии в обход санкций

Ряд западных стран закупает российские энергоносители в обход введенных ими же санкций, в частности, нефть из России покупают у Индии, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
РБК20:54

Новый электромобиль «КАМА-1» 2024-2025 года представлен на видео

Российский электромобиль КАМА-1 рассекретили на видео в Сети.
Tver-portal.ru20:10

CBS: рубль оказался самой сильной валютой в мире в 2022 году

Российский рубль оказался самой сильной валютой в мире в 2022 году, несмотря на санкции, введенные в отношении РФ странами Запада в связи с военной операцией на Украине.
ТАСС19:37

В ФРГ посоветовали компаниям запастись генераторами аварийного питания из-за нехватки газа

Правительство Германии посоветовало компаниям обеспечить себя генераторами аварийного питания.
Lenta.ruвчера в 16:29

Президент Узбекистана Мирзиеев ввел режим ЧП в Каракалпакстане с 3 июля до 2 августа

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел чрезвычайное положение на территории автономии Каракалпакстан с 3 июля по 2 августа после беспорядков, сообщил замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.
РИА Новостивчера в 15:58

Голкипер сборной Федотов подал жалобу в суд на решение военкомата

Алексей Пономарёв, адвокат голкипера сборной России по хоккею Ивана Федотова, сообщил о подаче жалобы в суд на решение военкомата о призыве на воинскую службу.
RT на русском17:05

Кристина Асмус поделилась своими впечатлениями от работы над фильмом «Своя война»

Гостем прямого эфира онлайн-шоу социальной сети Одноклассники «ОК на связи!» стала актриса Кристина Асмус.
Вокруг ТВ1 июля в 08:38

Welt: глава Минэкономики ФРГ занизил объем импорта российской нефти

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек существенно преуменьшил объем импорта российской нефти в Германию в апреле и мае текущего года.
ТАССвчера в 15:34