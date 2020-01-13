Общество

Красная веснаКрасная веснаБелгородская митрополия пригрозила отлучить блогера от Церкви

По данным митрополии, блогер Владимир Корнев при помощи рассылки СМС-сообщений священнослужителям «пытается выведать нечто о прошедшем 16 декабря прошлого года Съезде духовенства Белгородской митрополии». При этом в заявлении митрополии не поясняется, о каком инциденте идет речь.
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