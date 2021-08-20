КоммерсантъБелгородская область лидирует среди регионов по доле вакцинированных от COVID-19Белгородская область также лидирует по количеству жителей, сделавших хотя бы одну прививку от коронавируса: вакцинацию в области начали 686,6 тыс. человек (почти 45% населения).КоммерсантъПервое и второе место в десятке регионов с самой значительной долей вакцинированных заняли Белгородская область (здесь привито 38,16% от общего числа жителей) и Чукотка (37,66% от населения).Национальная служба новостейМосква оказалась на девятом месте по полной вакцинации с 28,45%.Газета.RuНа последнем месте рейтинга — Дагестан, где первую прививку сделало 10,41% населения, обе — 7%.КоммерсантъЧитать далееСвернутьРБКРБКМИР 24Центральная Служба НовостейiReactorГТРК БелгородGazeta.SPbA42.RUФАННародные новостиТК ЗвездаNewInformThe Moscow PostПолитика СегодняНовое Время 31Призыв (Борисовский район)Оскольский край.руИзвестияБел.РуDaily StormТелеканал 360°ЦарьградРодной край 31Газета.RuРЕН ТВС чего всё началосьВ России сменился регион — лидер по доле вакцинированных от COVIDНовый лидер по вакцинации Белгородская область вышла на первое место среди регионов не только по количеству полностью привитых, но и по числу тех, кто получил хотя бы одну дозу.РБК17:00Подробнее о событииРБК: Белгородская область вышла на первое место по количеству привитых от коронавирусаТАСС22:57Регион-лидер по числу привитых, претендент на «Интеко». Главное за ночьРБК01:50Белгородская область лидирует среди регионов по доле вакцинированных от COVID-19Коммерсантъ23:45Белгородская область вышла на первое место по доле вакцинированных среди российских регионовЭхо Москвы05:32РБК: Белгородская область стала лидером среди регионов по доле вакцинированных от COVID-19РИА Новости20:49РБК: Белгородская область стала регионом с самой высокой долей вакцинированных от COVID-19Lenta.ru19:20Лидер по доле вакцинированных от COVID-19 сменился в РоссииФАН17:26Показать ещёОценить545Поделиться