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Белгородская область лидирует среди регионов по доле вакцинированных от COVID-19

Белгородская область также лидирует по количеству жителей, сделавших хотя бы одну прививку от коронавируса: вакцинацию в области начали 686,6 тыс. человек (почти 45% населения).
Коммерсантъ
Первое и второе место в десятке регионов с самой значительной долей вакцинированных заняли Белгородская область (здесь привито 38,16% от общего числа жителей) и Чукотка (37,66% от населения).
Национальная служба новостей
Москва оказалась на девятом месте по полной вакцинации с 28,45%.
Газета.Ru
На последнем месте рейтинга — Дагестан, где первую прививку сделало 10,41% населения, обе — 7%.
Коммерсантъ

С чего всё началось

В России сменился регион — лидер по доле вакцинированных от COVID
Новый лидер по вакцинации Белгородская область вышла на первое место среди регионов не только по количеству полностью привитых, но и по числу тех, кто получил хотя бы одну дозу.
РБК17:00

Подробнее о событии

РБК: Белгородская область вышла на первое место по количеству привитых от коронавируса
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Белгородская область лидирует среди регионов по доле вакцинированных от COVID-19
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РБК: Белгородская область стала лидером среди регионов по доле вакцинированных от COVID-19
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РБК: Белгородская область стала регионом с самой высокой долей вакцинированных от COVID-19
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