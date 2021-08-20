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Белгородская область лидирует среди регионов по доле вакцинированных от COVID-19

Белгородская область также лидирует по количеству жителей, сделавших хотя бы одну прививку от коронавируса: вакцинацию в области начали 686,6 тыс. человек (почти 45% населения).
Коммерсантъ
На втором месте Чукотка, где привились 37,66% жителей, на третьем - Подмосковье с 32,43% привившимися.
ТАСС
Москва находится на девятом месте, доля вакцинировавшихся жителей столицы составила 28,45%.
ТАСС
В Москве обе дозы вакцины получили 28,45% жителей.
ТАСС

С чего всё началось

В России сменился регион — лидер по доле вакцинированных от COVID
Новый лидер по вакцинации Белгородская область вышла на первое место среди регионов не только по количеству полностью привитых, но и по числу тех, кто получил хотя бы одну дозу.
РБК17:00

Подробнее о событии

Белгородская область вышла на первое место по доле вакцинированных среди российских регионов
Эхо Москвы05:32
Регион-лидер по числу привитых, претендент на «Интеко». Главное за ночь
РБК01:50
Лидер по доле вакцинированных от COVID-19 сменился в России
ФАН17:26
РБК: Белгородская область вышла на первое место по количеству привитых от коронавируса
ТАСС22:57
РБК: Белгородская область стала лидером среди регионов по доле вакцинированных от COVID-19
РИА Новости20:49
РБК: Белгородская область стала регионом с самой высокой долей вакцинированных от COVID-19
Lenta.ru19:20
Белгородская область лидирует среди регионов по доле вакцинированных от COVID-19
Коммерсантъ23:45

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