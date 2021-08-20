За дирижерским пультом – руководитель коллектива, народный артист России Владимир Вербицкий.96-й по счету симфонический сезон старейший академический коллектив региона откроет шедеврами мировой классики.
Как сообщается, кораблю «Вице-адмирал Кулаков» и спасательному судну «Алтай» не позволили войти в испанский порт по причине того, что МИД Испании не получил от российских военных информацию касательно их следующего пункта назначения.
Афганистан может превратиться в региональный рынок сбыта оружия американского производства после того, как боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) массово захватили вооружение, оставленное США после вывода войск.
Результаты двух доступных неопубликованных исследований (препринтов) показывают, что женщины чаще сообщают о таких эффектах, как усталость, одышка, мышечные боли, беспокойство, депрессия и мозговой туман - до 7 месяцев после болезни.