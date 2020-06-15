Общество
Бел.РуБелгородские семьи оказались богаче воронежских и курских
На 37-й строчке оказалась Воронежская область, где у семей с одним ребёнком остаток после минимальных трат составляет 30,9 тыс. рублей, с двумя детьми — 21,3 тыс. Курская область заняла 49-ю позицию — здесь эти же показатели оцениваются в 29,2 тыс. и 18,2 тыс. рублей соответственно.
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Общество
Куйвашев продлил режим самоизоляции
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении режима самоизоляции.
Европейско-Азиатские новости 05:00
Происшествия
ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе
1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Lenta.ru 07:56
Единоборства
Фергюсон вызвал Макгрегора на бой
Российская газета 12:35
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей
Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
Энергетика
Газпром обязали вернуть Польше 1,5 млрд долларов переплаты за газ
Польская энергетическая компания PGNiG заявила о подписании с Газпромом приложения к контракту на поставки газа, согласно которому российская компания до 1 июля заплатит PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за топливо по итогам решения Стокгольмского арбитража.
Взгляд.ру 08:11
Политика
Путин: России удалось сработать на опережение пандемии
В России удалось сработать на опережение и сгладить последствия пандемии для экономики и граждан, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
Вести.Ru 08:50
Общество
Борис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заступился за Уинстона Черчилля, памятник которому в Лондоне был осквернен вандалами в ходе массовых протестов.
Газета.Ru 02:43
Политика
Трамп позвал на переговоры в Белый дом лидеров Сербии и Косово
Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Сербии и Косово сесть за стол переговоров в Белом доме в конце июня, пишет в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США.
Интерфакс 13:58
Происшествия
Американский F-15 упал в Северном море
Истребитель ВВС США F-15C Eagle упал в Северное море у побережья Англии.
Российская газета 06:44
Политика
МИД России не считает приговор Уилану слишком суровым
«Что же касается утверждений о несправедливости или чрезмерной суровости приговора, необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования»,-- говорится в комментарии российского МИДа.
Коммерсантъ 12:06
Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости 11:34
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Общество
Пекин заявил о высоком риске распространения коронавируса
Китайские власти предупредили население о высокой вероятности дальнейшего распространения коронавируса в Пекине.
РБК 08:45
Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
REGNUM 08:50
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня
В Пермском крае сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении режим самоизоляции до 23 июня.
ВЕТТА 07:51
Кино
Чулпан Хаматова сыграет в триллере об анонимных интернет-угрозах
Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт и Виктория Исакова сыграют в триллере «Они» об успешных женщинах, подвергающихся преследованиям и шантажу в интернете.
БИЗНЕС Online 07:59
Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила о госпитализации Алибасова
Культуромания 08:37
Футбол
Леванте — Севилья 0:0 (1-й тайм)
Севилья здорово смотрелась в первом матче после перерыва и по делу обыграла Бетис (2:0). Лучший бомбардир клуба Окампос забил сам и ассистировал партнеру.
Sportmail.ru 04:48
Футбол
УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год
Санкт-Петербург примет финал футбольной Лиги чемпионов в 2022 году, а не в 2021-м, как было запланировано изначально, сообщает Sky Sport.
РИА Новости 12:39
Общество
В Италии за сутки умерло от коронавируса рекордно мало людей
В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордно мало людей начиная со 2 марта — в стране зафиксировано 26 летальных исходов.
Lenta.ru 13:33
Экономика
В России отменили «банковский роуминг»
По закону, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2019 года, предусматривается, что величина комиссии, которая взимается кредитной организацией при переводе денег между счетами физических лиц, не может быть обусловлена открытием таких банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) банка.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 03:37
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Армия и оружие
На Украину вернутся канадские военные инструкторы
ВС Канады дополнительно направят в Киев еще 90 военнослужащих. На Украину вернутся канадские военные инструкторы.
Piter.tv 00:52
Фигурное катание
Фигуристка Туктамышева ответила на критику ее откровенных снимков
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику насчет ее откровенных снимков.
Вечерняя Москва 12:30
Политика
Президент Польши заявил, что пропаганда ЛГБТ «хуже коммунизма»
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что пропаганда прав ЛГБТ является более разрушительной идеологией, чем коммунизм.
ФАН вчера в 18:23