ВЦИОМ: большинство россиян верят, что сборная войдет в топ-3 зачета Игр

Почти 60% россиян верят, что спортсмены из РФ войдут в тройку лидеров в медальном зачете Олимпийских игр в Токио, более 20% убеждены, что российские спортсмены даже окажутся на первом месте, следует из результатов опроса ВЦИОМ, имеющихся в распоряжении РИА Новости.