Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своём Telegram-канале:«Спецоперация ГУСБ МВД и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым, более 35 сотрудников».
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в среду в эфире радиостанции "Эхо Москвы" назвал ошибочными предположения о том, что его сын, вице-спикер Госдумы седьмого созыва Игорь Лебедев мог бы стать его преемником на посту руководителя партии.
Почти 60% россиян верят, что спортсмены из РФ войдут в тройку лидеров в медальном зачете Олимпийских игр в Токио, более 20% убеждены, что российские спортсмены даже окажутся на первом месте, следует из результатов опроса ВЦИОМ, имеющихся в распоряжении РИА Новости.