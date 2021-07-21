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Белгородские власти повысят зарплату дворникам и помощникам воспитателей

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Повышение зарплаты помощникам воспитателей, дворникам и обслуживающему персоналу анонсировал 21 июля на своей странице в социальной сети врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.
REGNUM
В ответ на рост цен глава региона предложил повысить зарплаты бюджетников и пособия нуждающихся людей с самым низким уровнем дохода.
БелПресса
Зарплаты повысят наименее обеспеченным сотрудникам сферы.
МОЁ! Оnline Белгород
Планируется, что повышение зарплаты коснется порядка 55 тысяч жителей Белгородской области.
ГТРК Белгород

Подробнее о событии

Гладков рассказал, каким работникам повысят зарплаты в 2021 году на 20%

Бел.Ру06:08

Вячеслав Гладков анонсировал повышение зарплат у белгородских бюджетников

БелПресса06:29

Зарплаты белгородских бюджетников осенью вырастут на 20 %

Go31.ru06:24

В ближайшие полгода отдельным категориям бюджетников поднимут зарплату почти на четверть

Мир Белогорья06:19

В Белгородской области с 1 октября 2021 года на 20 процентов повысят зарплаты некоторым бюджетникам

Fonar.tv07:00

Вячеслав Гладков рассказал о планах повысить на 20% зарплату белгородцам с самыми маленькими доходами

Белгородские новости05:36

Вячеслав Гладков объявил о повышении зарплат на 20% для низкооплачиваемых профессий

Новое Время 3105:34
Интересное

На Ставрополье задержали более 35 сотрудников ГИБДД во главе с Сафоновым

Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своём Telegram-канале:«Спецоперация ГУСБ МВД и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым, более 35 сотрудников».
Кавказ Поствчера в 06:11

Профсоюз «Таксист» опасается коллапса с 1 августа на рынке такси в Москве и области

Предполагается, что система заработает с августа и будет следить за тем, чтобы таксисты не перерабатывали, регулярно проходили медосмотр, оплачивали штрафы и оформляли все необходимые документы.
Эхо Москвы08:22

Жириновский заявил, что его сын Игорь Лебедев не станет его преемником на посту главы ЛДПР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в среду в эфире радиостанции "Эхо Москвы" назвал ошибочными предположения о том, что его сын, вице-спикер Госдумы седьмого созыва Игорь Лебедев мог бы стать его преемником на посту руководителя партии.
ТАСС06:46

ВЦИОМ: большинство россиян верят, что сборная войдет в топ-3 зачета Игр

Почти 60% россиян верят, что спортсмены из РФ войдут в тройку лидеров в медальном зачете Олимпийских игр в Токио, более 20% убеждены, что российские спортсмены даже окажутся на первом месте, следует из результатов опроса ВЦИОМ, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости07:58