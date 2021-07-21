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Белгородские власти повысят зарплату дворникам и помощникам воспитателей

Повышение зарплаты помощникам воспитателей, дворникам и обслуживающему персоналу анонсировал 21 июля на своей странице в социальной сети врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.
REGNUM
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе большой пресс-конференции сообщил об увеличении заработной платы на 20% работникам бюджетной сферы.
ГТРК Белгород
Зарплаты повысят наименее обеспеченным сотрудникам сферы.
МОЁ! Оnline Белгород
Планируется, что повышение зарплаты коснется порядка 55 тысяч жителей Белгородской области.
ГТРК Белгород

Подробнее о событии

В Белгородской области с 1 октября 2021 года на 20 процентов повысят зарплаты некоторым бюджетникам

Fonar.tv07:00

Вячеслав Гладков объявил о повышении зарплат на 20% для низкооплачиваемых профессий

Новое Время 3105:34

Зарплаты белгородских бюджетников осенью вырастут на 20 %

Go31.ru06:24

В ближайшие полгода отдельным категориям бюджетников поднимут зарплату почти на четверть

Мир Белогорья06:19

Гладков рассказал, каким работникам повысят зарплаты в 2021 году на 20%

Бел.Ру06:08

Вячеслав Гладков рассказал о планах повысить на 20% зарплату белгородцам с самыми маленькими доходами

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Вячеслав Гладков анонсировал повышение зарплат у белгородских бюджетников

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