REGNUMБелгородские власти повысят зарплату дворникам и помощникам воспитателейПовышение зарплаты помощникам воспитателей, дворникам и обслуживающему персоналу анонсировал 21 июля на своей странице в социальной сети врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.REGNUMГлава Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе большой пресс-конференции сообщил об увеличении заработной платы на 20% работникам бюджетной сферы.ГТРК БелгородЗарплаты повысят наименее обеспеченным сотрудникам сферы.МОЁ! Оnline БелгородПланируется, что повышение зарплаты коснется порядка 55 тысяч жителей Белгородской области.ГТРК БелгородЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMВалуйская звездаПобеда 31Новое Время 31ПриоскольеВперед Новооскольская газетаБелгородские новостиПросторы 31Бел.РуБелПрессаFonar.tvГТРК БелгородПодробнее о событииВ Белгородской области с 1 октября 2021 года на 20 процентов повысят зарплаты некоторым бюджетникамFonar.tv07:00Вячеслав Гладков объявил о повышении зарплат на 20% для низкооплачиваемых профессийНовое Время 3105:34Зарплаты белгородских бюджетников осенью вырастут на 20 %Go31.ru06:24В ближайшие полгода отдельным категориям бюджетников поднимут зарплату почти на четвертьМир Белогорья06:19Гладков рассказал, каким работникам повысят зарплаты в 2021 году на 20%Бел.Ру06:08Вячеслав Гладков рассказал о планах повысить на 20% зарплату белгородцам с самыми маленькими доходамиБелгородские новости05:36Вячеслав Гладков анонсировал повышение зарплат у белгородских бюджетниковБелПресса06:29Показать ещёОценить7Поделиться