Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли в России на 56%

Продажи премиальных автомобилей с пробегом в возрасте до 3 лет в России во II квартале 2021 года выросли на 56% по сравнению с прошлым годом и на 23% по сравнению с I кварталом текущего года.