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Белгородские власти повысят зарплату дворникам и помощникам воспитателей

Повышение зарплаты помощникам воспитателей, дворникам и обслуживающему персоналу анонсировал 21 июля на своей странице в социальной сети врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.
REGNUM
Эксперт отмечает, что в большинстве регионов ситуация с размером оплаты труда бюджетников очень тревожная: «Зарплаты у отдельных категорий критически маленькие, которые, конечно, не позволяют достойно жить».
Клуб регионов
Зарплаты повысят наименее обеспеченным сотрудникам сферы.
МОЁ! Оnline Белгород
Всего повышение зарплаты коснется около 55 тысяч жителей Белгородской области.
АиФ Белгород

Подробнее о событии

Федеральные эксперты отметили актуальность принимаемых в Белгородской области мер по повышению зарплаты отдельным категориям бюджетников

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Вячеслав Гладков анонсировал повышение зарплат у белгородских бюджетников

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РПЛ обсудит реформирование структуры футбольных соревнований в августе

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Интерфакс-Спортвчера в 07:13