REGNUMБелгородские власти повысят зарплату дворникам и помощникам воспитателейПовышение зарплаты помощникам воспитателей, дворникам и обслуживающему персоналу анонсировал 21 июля на своей странице в социальной сети врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.REGNUMЭксперт отмечает, что в большинстве регионов ситуация с размером оплаты труда бюджетников очень тревожная: «Зарплаты у отдельных категорий критически маленькие, которые, конечно, не позволяют достойно жить».Клуб регионовЗарплаты повысят наименее обеспеченным сотрудникам сферы.МОЁ! Оnline БелгородВсего повышение зарплаты коснется около 55 тысяч жителей Белгородской области.АиФ БелгородЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMМир БелогорьяЗнамя труда 31Валуйская звездаПобеда 31Призыв (Борисовский район)Новое Время 31Просторы 31Вперед Новооскольская газетаFonar.tvБелгородские новостиРодной край 31БелПрессаПриоскольеБел.РуПодробнее о событииФедеральные эксперты отметили актуальность принимаемых в Белгородской области мер по повышению зарплаты отдельным категориям бюджетниковГТРК Белгород10:17Вячеслав Гладков анонсировал повышение зарплат у белгородских бюджетниковБелПресса06:29Вячеслав Гладков рассказал о планах повысить на 20% зарплату белгородцам с самыми маленькими доходамиБелгородские новости05:36В ближайшие полгода отдельным категориям бюджетников поднимут зарплату почти на четвертьМир Белогорья06:19Гладков рассказал, каким работникам повысят зарплаты в 2021 году на 20%Бел.Ру06:08Зарплаты белгородских бюджетников осенью вырастут на 20 %Go31.ru06:24Вячеслав Гладков объявил о повышении зарплат на 20% для низкооплачиваемых профессийНовое Время 3105:34Показать ещёОценить9Поделиться