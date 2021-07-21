СК не подтвердил завершение экспертизы в отношении стрелка из Казани

"Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза в отношении Галявиева еще не завершена", — сказал представитель ведомства Ранее 21 июля газета Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщила, что Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского пришел к выводу, что Галявиев был невменяемым во время совершения преступления.