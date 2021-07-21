Первый вопрос о повышнии цен на продукты, ЖКХ, бензин без увеличения заработной платы белгородцев поступил от корреспондента ТРК «Мир Белогорья» Дарьи Яготинцевой.Глава региона ответил, что жалоб очень много.
Следователи в Казани возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении сотрудников предприятия "Метроэлектротранс", которых подозревают в несанкционированной установке оборудования для майнинга криптовалюты на трансформаторной электроподстанции, сообщает следственное управление СК России по Татарстану.
"Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза в отношении Галявиева еще не завершена", — сказал представитель ведомства Ранее 21 июля газета Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщила, что Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского пришел к выводу, что Галявиев был невменяемым во время совершения преступления.