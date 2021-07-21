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Белгородские власти повысят зарплату дворникам и помощникам воспитателей

Уже с 1 октября 2021 года на 20% повысится заработная плата нянечек помощников воспитателей, водителей школьных автобусов, дворников, вспомогательного и обслуживающего персонала.
REGNUM
Первый вопрос о повышнии цен на продукты, ЖКХ, бензин без увеличения заработной платы белгородцев поступил от корреспондента ТРК «Мир Белогорья» Дарьи Яготинцевой.Глава региона ответил, что жалоб очень много.
Просторы 31
Зарплаты повысят наименее обеспеченным сотрудникам сферы.
МОЁ! Оnline Белгород
Повышение зарплаты коснется порядка 55 тысяч жителей Белгородской области.«Этим же категориям граждан с 1 января 2022 года повысим зарплату ещё на 4%», — подчеркнул Вячеслав Гладков..
Новое Время 31

Подробнее о событии

В ближайшие полгода отдельным категориям бюджетников поднимут зарплату почти на четверть

Мир Белогорья06:19

Вячеслав Гладков анонсировал повышение зарплат у белгородских бюджетников

БелПресса06:29

Зарплаты белгородских бюджетников осенью вырастут на 20 %

Go31.ru06:24

В Белгородской области с 1 октября 2021 года на 20 процентов повысят зарплаты некоторым бюджетникам

Fonar.tv07:00

Гладков рассказал, каким работникам повысят зарплаты в 2021 году на 20%

Бел.Ру06:08

Вячеслав Гладков рассказал о планах повысить на 20% зарплату белгородцам с самыми маленькими доходами

Белгородские новости05:36

Вячеслав Гладков объявил о повышении зарплат на 20% для низкооплачиваемых профессий

Новое Время 3105:34
Интересное

СК возбудил дело против сотрудников метро Казани, нелегально занимавшихся майнингом

Следователи в Казани возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении сотрудников предприятия "Метроэлектротранс", которых подозревают в несанкционированной установке оборудования для майнинга криптовалюты на трансформаторной электроподстанции, сообщает следственное управление СК России по Татарстану.
РИА Новости08:47

СК не подтвердил завершение экспертизы в отношении стрелка из Казани

"Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза в отношении Галявиева еще не завершена", — сказал представитель ведомства Ранее 21 июля газета Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщила, что Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского пришел к выводу, что Галявиев был невменяемым во время совершения преступления.
РБК06:57