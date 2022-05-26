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Белгородские власти введут запрет на въезд в приграничное село Журавлевка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что власти региона после неоднократного обстрела приграничного села Журавлевка со стороны Украины введут запрет на въезд в село.
Газета.Ru
Известно, что одна местная жительница получила осколочное ранение.
ИА Новороссия
С 23 марта в селах Журавлевка и Нехотеевка после обстрелов со стороны Украины действует режим ЧС.
ТАСС
25 мая в Журавлевке также зафиксировали обстрел со стороны Украины.
ТАСС

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Белгородские власти ввели запрет на въезд в приграничное село Журавлевка
Московский Комсомолец12:57
Белгородские власти введут запрет на въезд в приграничное село Журавлевка
Газета.Ru12:37
Белгородские власти запретят въезд в приграничное село Журавлевка
ТАСС12:16
Из-за обстрелов вводится запрет на въезд в белгородское село Журавлевка
Smotrim.ru12:26
Белгородский губернатор Гладков заявил, что въезд в приграничное село Журавлевка закроют
Lenta.ru12:18
Белгородские власти запретят въезд в приграничное село Журавлёвка из-за обстрелов ВСУ
Life.ru12:37
Белгородские власти запретят въезд в село Журавлевка
Известия12:14

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