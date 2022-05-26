По данным суда, 115 бывших военнослужащих Росгвардии обратились с коллективным иском об оспаривании действий воинских должностных лиц Росгвардии, связанных с привлечением истцов к дисциплинарной ответственности, их досрочным увольнением с военной службы в связи с несоблюдением условий контракта и исключением их из списков личного состава воинской части.