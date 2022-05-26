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Белгородские власти введут запрет на въезд в приграничное село Журавлевка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что власти региона после неоднократного обстрела приграничного села Журавлевка со стороны Украины введут запрет на въезд в село.
Газета.Ru
Как писала Общественная служба новостей, ранее Гладков сообщил, что обстрел села Журавлевка ведется весь день, ранена одна женщина.
Общественная служба новостей
В результате один человек получил осколочное ранение.
Lenta.ru
25 мая в Журавлевке также зафиксировали обстрел со стороны Украины.
ТАСС

Подробнее о событии

Белгородский губернатор Гладков заявил, что въезд в приграничное село Журавлевка закроют
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Белгородские власти введут запрет на въезд в приграничное село Журавлевка
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Белгородские власти запретят въезд в приграничное село Журавлёвка из-за обстрелов ВСУ
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Из-за обстрелов вводится запрет на въезд в белгородское село Журавлевка
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Белгородские власти ввели запрет на въезд в приграничное село Журавлевка
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Белгородские власти запретят въезд в приграничное село Журавлевка
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Белгородские власти запретят въезд в село Журавлевка
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