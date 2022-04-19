Будьте в Плюсе

Белгородский губернатор Гладков сообщил о трех пострадавших при обстреле села Головчино

Число пострадавших при обстреле села Головчино в Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) увеличилось до трех.
Lenta.ru
В основном разбиты окна, крыши, ограждающие конструкции, а также автомобили.
Инфо24
"Ни одного человека мы не оставим в беде. Строительные бригады начнут восстановительные работы уже сегодня. Газоснабжение и электроэнергия будут восстановлены в ближайшие часы. Ситуацию держу под личным контролем", - заверил губернатор.
Интерфакс
На данный момент специалисты обошли восемь улиц, выяснилось, что повреждено более 30 домов.
Life.ru

Подробнее о событии

Губернатор Гладков: Три человека пострадали при обстреле села в Белгородской области
Фонтанка.Ру04:24
Губернатор Белгородской области Гладков заявил о трех раненных при обстреле села Головчино
РИА Новости04:06
В результате украинского обстрела Белгородской области пострадали трое
Smotrim.ru04:02
Число пострадавших при обстреле села под Белгородом выросло до трех
ТАСС04:01
Глава Белгородской области сообщил о трех пострадавших при обстреле села
РБК03:56
Число пострадавших в белгородском селе Головчино при обстреле с Украины возросло до трёх
RT на русском03:56
Белгородский губернатор Гладков сообщил о трех пострадавших при обстреле села Головчино
Lenta.ru03:46

Интересное

Песков пообещал сообщить о приглашениях иностранных лидеров на парад Победы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить, кто из иностранных лидеров будет приглашен на парад Победы в этом году.
РИА Новости05:41

Минобороны предупредило о подготовке СБУ в Одесской области провокации против ВС России

Служба безопасности Украины готовит в Одесской области чудовищную провокацию, чтобы обвинить Россию в военных преступлениях и массовом уничтожении мирных жителей, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
РИА Новости04:32

ЦБ РФ внес систему «Хелло» в реестр операторов платежных систем

Банк России внес платежную систему "Хелло" в реестр операторов платежных систем, следует из информации на сайте регулятора.
Интерфакс03:05

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о начале следующей фазы спецоперации на Украине

На Украине начинается следующая фаза российской военной спецоперации, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.
РИА Новости05:07

В Госдуме прокомментировали обращение Медведчука к Путину и Зеленскому

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти не исключают принятия политического решения о судьбе задержанного бизнесмена и украинского политика Виктора Медведчука.
RB Новостивчера в 09:38

Министр обороны Шойгу: ВС России внедрят новые способы ведения боевых действий

Российские Вооруженные силы внедрят новые способы ведения боевых действий, чтобы лучше адаптироваться к современным условиям, заявил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.
РИА Новости06:00

Песков: Минпросвещения уполномочено принимать решение об уроках истории в первых классах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею изучать историю с 1-х классов отметил, что семилетним детям интересно то же, что и всем, а Минпросвещения уполномочено принимать такие решения.
РИА Новости05:50

Кадыров заявил, что российские военные возьмут под контроль «Азовсталь» 19 апреля

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные 19 апреля установят полный контроль над расположенным в Мариуполе заводом «Азовсталь».
Lenta.ru05:47

Bloomberg: Путин встретится с представителями бизнеса 20 апреля

Президент России Владимир Путин собирается встретиться с управляющими крупных компаний и бизнесменами 20 апреля, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ05:21

Александр Феклистов обратился с посланием солидарности к своим украинским коллегам

Актер признался, что ему стыдно и обидно за действия России на Украине.
RB Новости17 апреля в 01:29