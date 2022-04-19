"Ни одного человека мы не оставим в беде. Строительные бригады начнут восстановительные работы уже сегодня. Газоснабжение и электроэнергия будут восстановлены в ближайшие часы. Ситуацию держу под личным контролем", - заверил губернатор.
Служба безопасности Украины готовит в Одесской области чудовищную провокацию, чтобы обвинить Россию в военных преступлениях и массовом уничтожении мирных жителей, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею изучать историю с 1-х классов отметил, что семилетним детям интересно то же, что и всем, а Минпросвещения уполномочено принимать такие решения.