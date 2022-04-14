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Белгородский губернатор Гладков сообщил о втором за сутки обстреле со стороны Украины

Жертв и пострадавших в результате обстрела Журавлевки, по предварительным данным, нет.
Известия
По словам главы региона, в населенном пункте объявлен режим чрезвычайной ситуации, людей вывезли за пределы села.
Ведомости
Поселок в Брянской области был обстрелян вертолетами украинских ВВС.
Европейско-Азиатские новости
Там ранено восемь жителей, в том числе ребенок и беременная женщина.
Царьград

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