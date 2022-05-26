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Белгородский губернатор Гладков заявил, что обстрел села Журавлёвка продолжается

Один человек пострадал при обстреле приграничного села Журавлевка в Белгородской области со стороны Украины, сообщил
 губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
РИА Новости
11 мая было обстреляно село Солохи Белгородского района.
Интерфакс
С 23 марта в селах Журавлевка и Нехотеевка после обстрелов со стороны Украины действует режим ЧС.
ТАСС
"Очередная атака врага на Теткино, которая произошла на рассвете, к сожалению, закончилась трагедией. На данный момент известно как минимум об одном погибшем среди гражданского населения", - написал губернатор Курской области Роман Старовойт.
Первый Севастопольский

Подробнее о событии

Белгородский губернатор Гладков заявил, что обстрел села Журавлёвка продолжается
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Губернатор Белгородской области сообщил о продолжающемся весь день обстреле приграничного села
Коммерсантъ10:32
В Белгородской области при обстреле села Журавлевка пострадал один человек
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Белгородский губернатор сообщил о продолжающемся обстреле села Журавлевка
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Белгородский глава Гладков заявил о продолжающемся весь день обстреле села Журавлевка
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Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Журавлевка со стороны Украины
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Глава Белгородской области заявил об обстреле села Журавлёвка
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