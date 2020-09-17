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Интерфакс
Интерфакс

Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко решил досрочно уйти в отставку, сообщила его пресс-служба. Он уже написал такое заявление на имя президента Владимира Путина. Он руководил регионом с октября 1993 года.В источнике
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Белгородские новости

Замгубернатора по экономике Олег Абрамов прокомментировал отставку Евгения Савченко

Белгородские новости03:31
РБК

Последний ельцинский губернатор объявил об отставке

РБКвчера в 14:55
ТАСС

Биография губернатора Белгородской области Евгения Савченко

ТАССвчера в 13:03
БелПресса

Евгений Савченко досрочно прекращает полномочия губернатора Белгородской области

БелПрессавчера в 11:51
Интерфакс

Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы

Интерфаксвчера в 11:46
РИА Новости

Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста

РИА Новостивчера в 11:45
Бел.Ру

Евгений Савченко покинет пост губернатора Белгородской области

Бел.Рувчера в 12:01

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Газета.Ru02:37
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Минобрнауки утвердило новые правила приема в вузы в 2021-2022 году

Минобрнауки России утвердило новые правила приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, которые будут применяться в 2021-2022 учебном году, сообщается на сайте ведомства.
Rambler News Serviceвчера в 10:53
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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Задержана ОПГ, незаконно продававшая билеты на спортивные мероприятия

Правоохранители пресекли деятельность ОПГ, которая за два года незаконно продала билеты в театры и на спортивные мероприятия в России на 1 миллиард рублей, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
РИА Новости03:11

Sohu рассказало, как маневр Су-27 над Балтикой привел США в ярость

Обозреватели китайского издания Sohu заявили, что российский истребитель Су-27 смог преподать урок американским пилотам в небе над Балтийским морем, в следствие чего Пентагон пришел в ярость.
Военное деловчера в 03:45
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Дом правительства в Москве реконструируют более чем за 5 млрд рублей

Объемы финансирования на 2021 год не сообщаются, но общая стоимость проектирования и поэтапной реконструкции Белого дома составит 5,27 млрд руб. Сумма в 1 млрд, запланированная на эти цели в 2020 году, из-за пандемии была переведен в резервный фонд правительства для финансирования антикризисных мер и борьбы с распространением коронавируса.
Интерфакс02:54
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Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича—заместителя председателя Совета безопасности РФ»,— сказано в указе.
Коммерсантъвчера в 05:28
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Мозг человека запоминает новое слово всего за два часа

Результаты магнитоэнцефалографии (МЭГ) доказали, что уже в течение двух часов активность коры головного мозга сильно менялась, и данные изменения были более выраженными при заучивании слов, которые чем-то напоминали реально существующие.
ToDay News Ufaвчера в 14:44
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