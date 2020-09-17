Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста
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"Евгений Савченко проинформировал участников встречи (с руководителями органов власти региона) о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы, а также о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя президента Российской Федерации Владимира Путина", — говорится в сообщении.В источнике
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Евгений Савченко досрочно прекращает полномочия губернатора Белгородской области
БелПрессавчера в 11:51