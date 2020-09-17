Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы
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Губернатор Белгородской области Евгений Савченко решил досрочно уйти в отставку, сообщила его пресс-служба. Он уже написал такое заявление на имя президента Владимира Путина. Он руководил регионом с октября 1993 года.В источнике
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Евгений Савченко досрочно прекращает полномочия губернатора Белгородской области
БелПрессавчера в 11:51