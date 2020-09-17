Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Интерфакс
Интерфакс

Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко решил досрочно уйти в отставку, сообщила его пресс-служба. Он уже написал такое заявление на имя президента Владимира Путина. Он руководил регионом с октября 1993 года.В источнике
Подробнее о событии
БелПресса

Евгений Савченко досрочно прекращает полномочия губернатора Белгородской области

БелПрессавчера в 11:51
Fonar.tv

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил об уходе с должности

Fonar.tvвчера в 12:05
Бел.Ру

Евгений Савченко покинет пост губернатора Белгородской области

Бел.Рувчера в 12:01
РБК

Экс-глава мусорного госоператора станет врио белгородского губернатора

РБКвчера в 13:27
Интерфакс

Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы

Интерфаксвчера в 11:46
РИА Новости

Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста

РИА Новостивчера в 11:45
ТАСС

Биография губернатора Белгородской области Евгения Савченко

ТАССвчера в 13:03

Литва обеспокоена совместными учениями России и Белоруссии

Главнокомандующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что военные учения России и Белоруссии стали более интенсивными, и, хотя непосредственной угрозы для Литвы не создают, но их атакующий сценарий заставляет беспокоиться.
ФАН15 сентября в 12:39
11

США ответили на предложение Германии по «Северному потоку-2»

Власти США ответили на предложенную Германией сделку по «Северному потоку-2», в рамках которой Берлин готов выделить миллиард евро на строительство двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа.
Lenta.ruвчера в 13:14
1

Главный санитарный врач США призвал носить маски и после пандемии

Главный санитарный врач США вице-адмирал Джером Адамс заявил, что ношение масок и измерение температуры при входе в здания необходимо продолжить и после пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Аргументы и Факты20:06

В Кузбассе от коронавируса умерли пять работников медучреждений

Как рассказала 17 сентября в ходе брифинга замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина, сейчас помощь пациентам с коронавирусом оказывают 23 434 медицинских работника, из них около пяти тысяч - это врачи, остальные - младший и средний медицинский персонал.
Комсомольская правда - Кемерововчера в 03:28
31