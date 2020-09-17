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Интерфакс
Интерфакс

Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко решил досрочно уйти в отставку, сообщила его пресс-служба. Он уже написал такое заявление на имя президента Владимира Путина. Он руководил регионом с октября 1993 года.В источнике
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РБК

Экс-глава мусорного госоператора станет врио белгородского губернатора

РБКвчера в 13:27
Fonar.tv

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил об уходе с должности

Fonar.tvвчера в 12:05
Бел.Ру

Евгений Савченко покинет пост губернатора Белгородской области

Бел.Рувчера в 12:01
БелПресса

Евгений Савченко досрочно прекращает полномочия губернатора Белгородской области

БелПрессавчера в 11:51
Интерфакс

Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы

Интерфаксвчера в 11:46
РИА Новости

Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста

РИА Новостивчера в 11:45
ТАСС

Биография губернатора Белгородской области Евгения Савченко

ТАССвчера в 13:03

Раскрыта смертельная опасность лекарства от коронавируса

Ученые Университета Иллинойса в Чикаго раскрыли, что азитромицин, который используется в борьбе против осложнений от коронавирусной инфекции, может спровоцировать сердечный приступ, если принимается совместно с некоторыми другими препаратами.
Lenta.ruвчера в 02:05
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Так выглядит Apple AirPower Mini для iPhone 12. Фото и видео крошечной беспроводной зарядки

Хотя Apple пока ничего не сообщила о беспроводном зарядном устройстве, известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) сообщил ещё в начале этого года, что Apple работает над «устройством для беспроводной зарядки меньшего размера» под названием AirPower Mini.
iXBT.com01:51

Посольство РФ потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC

Посольство России в Вашингтоне потребовало у властей США объяснений по поводу репортажа телеканала Эн-Би-Си, в котором упоминается поддержка со стороны Штатами "украинских подразделений" в Крыму.
Вести.Ru00:55
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Цена нефти WTI поднялась выше $40 за баррель впервые с 4 сентября

Рост мировых цен на нефть ускорился к вечеру среды более чем до 4%, а стоимость американской нефти WTI поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 4 сентября, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ16 сентября в 12:29
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Карелин досрочно сложит полномочия в Госдуме и поедет в Сибирь

Политика избрали в парламент Новосибирской области Депутат Госдумы России и трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин написал заявление о сложении полномочий члена нижней палаты парламента.
АМИТЕЛвчера в 11:44
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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