Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы
Смотрите также
Отопление в Москве планируется включить раньше срока
В ЕП призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального
В Сургуте подросток умер в результате отравления неизвестным веществом
Губернатор Пермского края госпитализирован с коронавирусом
Полмиллиона домов в США остались без света из-за урагана «Салли»
«Тампа-Бэй» вышла в финал Кубка Стэнли
«Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» и выбыло из Лиги Европы
Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России
Задержан подозреваемый в поджоге наркологической клиники в Красноярске
Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального
В Роспотребнадзоре рассказали о выявленных мутациях коронавируса
«Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» и выбыло из Лиги Европы
Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы
Минобрнауки изменило порядок приема студентов в вузы
Кремль ответил на планы Польши арестовать российских диспетчеров
«Тампа-Бэй» вышла в финал Кубка Стэнли
Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко решил досрочно уйти в отставку, сообщила его пресс-служба. Он уже написал такое заявление на имя президента Владимира Путина. Он руководил регионом с октября 1993 года.В источнике
Подробнее о событии
Евгений Савченко досрочно прекращает полномочия губернатора Белгородской области
БелПрессавчера в 11:51