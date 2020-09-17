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Интерфакс
Интерфакс

Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко решил досрочно уйти в отставку, сообщила его пресс-служба. Он уже написал такое заявление на имя президента Владимира Путина. Он руководил регионом с октября 1993 года.В источнике
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РБК

Экс-глава мусорного госоператора станет врио белгородского губернатора

РБКвчера в 13:27
Fonar.tv

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил об уходе с должности

Fonar.tvвчера в 12:05
РИА Новости

Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста

РИА Новостивчера в 11:45
БелПресса

Евгений Савченко досрочно прекращает полномочия губернатора Белгородской области

БелПрессавчера в 11:51
Интерфакс

Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы

Интерфаксвчера в 11:46
Бел.Ру

Евгений Савченко покинет пост губернатора Белгородской области

Бел.Рувчера в 12:01
ТАСС

Биография губернатора Белгородской области Евгения Савченко

ТАССвчера в 13:03

Россия и Турция обсуждают сокращение турецких войск в сирийском Идлибе

Сокращение вооруженного контингента Турции на территории сирийской провинции Идлиб стало темой обсуждений турецких и российских представителей на военной консультации.
Экономика сегодня16 сентября в 07:23
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Мозг человека запоминает новое слово всего за два часа

Результаты магнитоэнцефалографии (МЭГ) доказали, что уже в течение двух часов активность коры головного мозга сильно менялась, и данные изменения были более выраженными при заучивании слов, которые чем-то напоминали реально существующие.
ToDay News Ufaвчера в 14:44
9

Экс-глава Союза биатлонистов России задержан по подозрению в растрате

Директор центра спортивной подготовки сборных команд России, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.
Российская газетавчера в 05:45
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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Нейтрино может показать, насколько быстро запускаются радиовсплески

Новое исследование предполагает, что магнетары, сильно намагниченные звездные трупы, подобные изображенному здесь, могут быть источником двух разных космических загадок: быстрых радиовсплесков и нейтрино высоких энергий.
V-kosmose.comвчера в 23:54