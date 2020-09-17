Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста
Смотрите также
Глава МВД Украины призвал Лукашенко «попить водички» и успокоиться
ВМС США направили транспортно-десантный корабль Yuma в Черное море
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального
Apple презентовала новое обновление iOS 14 GM и iPadOS 14 GM
Возбуждено уголовное дело о мытье ног в святой воде в Калининграде
Ураган оставил без электричества около 60 тыс. домов в Финляндии
«Динамо» проиграло грузинскому «Локомотиву» и вылетело из Лиги Европы
Sony анонсировала дату выхода PlayStation 5 в России
Ураган обрушился на южные штаты США
Раскрыто содержание второй прощальной записки погибшего в СИЗО Тесака
В МИД России заявили о влиянии Запада на ОЗХО в ситуации с Навальным
МИД России вызвал эстонского посла из-за бегства россиянина в Эстонию
Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Тутберидзе
Пушкина поддержала идею создания единого реестра педофилов
Российский Су-27 перехватил самолеты США и Швеции над Балтийским морем
Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального
«Динамо» проиграло грузинскому «Локомотиву» и вылетело из Лиги Европы
Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста
Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы
СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет
Кремль ответил на планы Польши арестовать российских диспетчеров
Возбуждено уголовное дело о мытье ног в святой воде в Калининграде
Отопление в Москве планируется включить раньше срока
Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%
Volvo представила в России две обновленные модели
"Евгений Савченко проинформировал участников встречи (с руководителями органов власти региона) о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы, а также о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя президента Российской Федерации Владимира Путина", — говорится в сообщении.В источнике
Подробнее о событии
Евгений Савченко досрочно прекращает полномочия губернатора Белгородской области
БелПрессавчера в 11:51