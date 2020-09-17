Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста

"Евгений Савченко проинформировал участников встречи (с руководителями органов власти региона) о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы, а также о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя президента Российской Федерации Владимира Путина", — говорится в сообщении.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Последний ельцинский губернатор объявил об отставке

РБКвчера в 14:55
Fonar.tv

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил об уходе с должности

Fonar.tvвчера в 12:05
РИА Новости

Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста

РИА Новостивчера в 11:45
БелПресса

Евгений Савченко досрочно прекращает полномочия губернатора Белгородской области

БелПрессавчера в 11:51
Интерфакс

Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы

Интерфаксвчера в 11:46
Бел.Ру

Евгений Савченко покинет пост губернатора Белгородской области

Бел.Рувчера в 12:01
ТАСС

Назначение главы Белгородской области сенатором рассмотрят на заседании облдумы

ТАССвчера в 12:16

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБКвчера в 06:54
3,5K

Экс-глава Союза биатлонистов России задержан по подозрению в растрате

Директор центра спортивной подготовки сборных команд России, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.
Российская газетавчера в 05:45
188

Раскрыто содержание второй прощальной записки погибшего в СИЗО Тесака

В качестве вещественного доказательства на изучение экспертам-криминалистам была отправлена вторая прощальная записка Максима Марцинкевича, чье тело было обнаружено в одиночной камере челябинского СИЗО.
Дни.рувчера в 03:59
882