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Интерфакс
Интерфакс

Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко решил досрочно уйти в отставку, сообщила его пресс-служба. Он уже написал такое заявление на имя президента Владимира Путина. Он руководил регионом с октября 1993 года.В источнике
С чего всё началось
Савченко заявил, что уже написал заявление о досрочном сложении полномочий губернатора на имя президента России Владимира Путина, сообщает
 пресс-служба администрации Белгородской области.
РБК11:44
Подробнее о событии
Fonar.tv

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил об уходе с должности

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Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы

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Евгений Савченко досрочно прекращает полномочия губернатора Белгородской области

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Евгений Савченко покинет пост губернатора Белгородской области

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Евгений Савченко уйдет с поста главы Белгородской области

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Последний ельцинский губернатор объявил об отставке

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Биография губернатора Белгородской области Евгения Савченко

ТАСС13:03

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Газета.Ru03:57
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Ольга Скабеева: «Меня вылечили»

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Газета.Ru05:32
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РИА Новостивчера в 12:52
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После признаний Тарзана Наташа Королева опубликовала странное фото

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