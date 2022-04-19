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Белгородский губернатор сообщил об обстреле села со стороны Украины

Село Головчино в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины, сообщил
 в своем Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.
РБК
«Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения. Сейчас идёт подомовой обход. Более подробную информацию дам позже», — сообщил Гладков.
Говорит Москва
В результате обстрела пострадала местная жительница, сейчас ей оказывают помощь.
РЕН ТВ
14 апреля было обстреляно село Климово в Брянской области.
URA.Ru

Подробнее о событии

Губернатор Белгородской области заявил об обстреле села Головчино со стороны Украины
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Губернатор Белгородской области заявил об обстреле со стороны Украины
Коммерсантъ23:36
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села со стороны Украины
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Губернатор Белгородской области Гладков: село Головчино было обстреляно со стороны Украины
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Губернатор Белгородской области Гладков: Украина обстреляла Головчино, есть разрушения
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В Белгородской области со стороны Украины обстреляно село Головчино
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Губернатор сообщил об обстреле белгородского села Головчино со стороны Украины
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