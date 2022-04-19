РБКБелгородский губернатор сообщил об обстреле села со стороны УкраиныСело Головчино в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины, сообщил в своем Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.РБК«Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения. Сейчас идёт подомовой обход. Более подробную информацию дам позже», — сообщил Гладков.Говорит МоскваВ результате обстрела пострадала местная жительница, сейчас ей оказывают помощь.РЕН ТВ14 апреля было обстреляно село Климово в Брянской области.URA.RuЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВREGNUMDixiNewsТелеканал 360°Daily StormФАНПодробнее о событииГубернатор Белгородской области заявил об обстреле села Головчино со стороны УкраиныФАН23:41Губернатор Белгородской области заявил об обстреле со стороны УкраиныКоммерсантъ23:36Белгородский губернатор сообщил об обстреле села со стороны УкраиныРБК23:38Губернатор Белгородской области Гладков: село Головчино было обстреляно со стороны УкраиныLenta.ru23:38Губернатор Белгородской области Гладков: Украина обстреляла Головчино, есть разрушенияРИА Новости23:36В Белгородской области со стороны Украины обстреляно село ГоловчиноRT на русском23:39Губернатор сообщил об обстреле белгородского села Головчино со стороны УкраиныТАСС23:39Показать ещёОценить146Поделиться