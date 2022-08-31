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Белгородский губернатор сообщил о взрывах и работе ПВО

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что утром в Белгороде были слышны несколько взрывов, также в районе города сработала система ПВО.
РБК
Утро среды началось в Белгороде с нескольких взрывов, написал
 в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сенсаций.Нет
«Сегодня утро в Белгороде началось с нескольких взрывов. Сработала система ПВО. По тем данным, которые у меня есть на данную минуту, разрушений и пострадавших нет», — написал Гладков.
ИА Красная Весна
По словам жителей от взрывов "все затряслось".
Yakutsk.ru

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