РБКБелгородский губернатор сообщил о взрывах и работе ПВОГлава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что утром в Белгороде были слышны несколько взрывов, также в районе города сработала система ПВО.РБКУтро среды началось в Белгороде с нескольких взрывов, написал в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Сенсаций.Нет«Сегодня утро в Белгороде началось с нескольких взрывов. Сработала система ПВО. По тем данным, которые у меня есть на данную минуту, разрушений и пострадавших нет», — написал Гладков.ИА Красная ВеснаПо словам жителей от взрывов "все затряслось".Yakutsk.ruЧитать далееСвернутьНТВНТВPiter.tvSmotrim.ruФАННовый ДеньРидусГазета.RuLife.ruАбзацГудвилл.онлайнВечерняя МоскваНародные новостиA42.RUРосбалтИвня онлайнReadovka NewsПодробнее о событииВозле жилых домов под Белгородом обнаружили последствия утренних взрывовБел.Ру03:04Белгородский губернатор Гладков заявил о взрывах и работе ПВОМосковский Комсомолец00:04Гладков сообщил о взрывах и работе ПВО над БелгородомКоммерсантъ23:18Белгородский губернатор Гладков сообщил о взрывах и работе ПВО утром 31 августаLenta.ru23:38Губернатор Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО в Белгородской областиФАН23:28Губернатор сообщил о взрывах в БелгородеvBelgorode.com23:21Белгородский губернатор сообщил о взрывах и работе ПВОРБК23:42Показать ещёОценить878Поделиться