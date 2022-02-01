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Белгородским пенсионерам проиндексируют пенсии на 8,6 %

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Увеличение выплат коснётся порядка 446 тыс. жителей области.
Go31.ru
Белгородское правительство проведёт индексацию пенсий жителей области на 8,6%, проинформировала
 пресс-служба губернатора.
Новое Время 31
Причиной более существенной индексации пенсий стала более высокая, чем ожидалось, инфляция по итогам 2021 года.
Победа 31
В общей сложности повышение коснётся 30,8 миллиона получателей страховых пенсий по всей стране, а также инвалидов, ветеранов, чернобыльцев, Героев России, а также людей, пострадавших на производстве.
МОЁ! Оnline Белгород

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Белгородским пенсионерам проиндексируют пенсии на 8,6 %
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