Между постпредами России и США при ООН Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности организации произошла острая словесная перепалка на фоне обсуждений ситуации вокруг Украины.
Из ответа Соединенных Штатов по гарантиям безопасности уже понятно, что американская сторона проигнорировала принципиальные российские озабоченности, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Судя по комментариям к публикации, творчество Шнурова не оценили даже фанаты - музыканту говорят, что он выбрал странный путь развития группы после сочинения скандальных песен про плохую уборку Санкт-Петербурга.