Общество
Грани.руBellingcat: Хангошвили убил уголовник Красиков
Во вторник вышло расследование Bellingcat, в котором говорится, что человек, задержанный за убийство Хангошвили, - Вадим Красиков, бывший ключевой фигурант дела об убийстве владельца сети ресторанов и рынка в Нальчике Альберта Назранова.
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ТВ сообщило, что в причастности к громкому убийству в Берлине заподозрили Москву
Интерфаксвчера в 07:23
Прокуратура Германии заподозрила власти Чечни в причастности к убийству Хангошвили
Кавказский узелвчера в 09:09
Германия заподозрила спецслужбы России в убийстве гражданина Грузии в Берлине
Московский Комсомолецвчера в 07:38
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Транспорт
Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео
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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
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В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
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При пожаре в Одесском колледже пострадали 12 человек
12 человек пострадали при пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Наука
Физики научились измерять давление через емкость
Метод, предложенный физиками из Федеральный физико-технический центр в Германии при участии Кристофа Гайзера (Christof Gaiser), как раз занимает эту нишу: им впервые удалось воплотить первичный метод измерения давления в газах на основе электрической емкости — впервые измерять давление таким способом предложили еще 20 лет назад.
Политика
Палата представителей поддержала резолюцию против участия России в G7
Палата представителей в Конгрессе поддержала принятие резолюции против участия России в G7.
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В Благовещенске ребенок впал в кому после посещения аквапарка
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Российские школьники стали хуже читать и считать
Школьники из России по итогам международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment) показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.
Политика
WSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ
Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.
Игры
Состоялся релиз Halo: Reach для ПК
В версии для ПК разработчики Halo: Reach улучшили производительность игры, добавили больше настроек графики, а также адаптировали управление для клавиатуры и мыши.
Армия и оружие
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В Госдуме прокомментировали новый отказ россиянам в визах США
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Минобороны РФ опровергло авиаудар по лагерю беженцев в Сирии
Гаджеты
За два года доля AMD в сегменте графики вырастет на пару процентов
Источник изображения: Seeking Alpha Такая методика позволяет определить, что в ближайшие два года расстановка сил на рынке дискретной графики существенно не изменится, если не учитывать потенциальное появление третьего игрока в лице корпорации Intel.
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
Наука
Ученые: Собаки понимают человеческий язык лучше, чем мы думали
Собаки понимают человеческий язык лучше, чем мы думали, заявили ученые из университета Сассекса.
Фигурное катание
Валиева, Самсонов и Дэвис выступят в финале Гран-при среди юниоров
В текущем сезоне пара показывает лучшие результаты в своей карьере, однако в финале Гран-при фаворитами в борьбе за золото все-таки станут их соотечественники Елизавета Шанаева и Девид Нарижный, а также Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов.
Общество
Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму
Видеоблогер и участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент ВШЭ Егор Жуков не признал вину в суде в призывах к экстремизму.
Общество
В ГИБДД объяснили исключение «площадки» из экзамена на права
3 декабря в ГИБДД сообщили, что планируют отменить с октября 2020 года один из этапов экзамена на получение водительских прав, а именно демонстрацию навыков вождения на закрытой площадке.
Культура
Федор Добронравов раскрыл будущее сериала «Сваты»
Федор Добронравов, исполнитель главной роли в сериале «Сваты», рассказал о будущем телепроекта.
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Apple намерена выпускать iPhone дважды в год
Apple может изменить стратегию выпуска iPhone - с 2021 года компания будет представлять новые устройства дважды в год.
Футбол
Семак дал прогноз на матч «Зенит» — «Динамо»
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал, что ожидает его команда от матча с «незнающем поражений» ФК «Динамо».
Политика
Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.
Политика
Украина продлила антироссийские санкции
«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия РФ», — написал Гончаренко.
Религия
Патриарх Кирилл прокомментировал законопроект о домашнем насилии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян «с очень большой осторожностью» отнестись к законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия.
Общество
Николай Цуканов назвал три главных проблемы Свердловской области
Сегодня в Екатеринбурге полпред президента в УрФО Николай Цуканов провел совещание по реализации нацпроектов.
Общество
ГД одобрила поправки в проект о налоге для самозанятых в 19 регионах
Госдума приняла во втором чтении законопроект о распространении налогового режима для самозанятых с 1 января 2020 года на 19 регионов России.
Политика
Пристайко рассказал о проекте решения «нормандского саммита»
Министр иностранных дела Украины Вадим Пристайко назвал «не совсем амбициозным» и «очень осторожным» проект коммюнике, которое будет обнародовано после нормандского саммита в Париже.
Шоу-бизнес
Певцов-Сталин назвал Познера предателем
В новостях отмечается, что Дмитрий Певцов ранее уже называл Познера «врагом России».