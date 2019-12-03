Общество

Грани.руГрани.руBellingcat: Хангошвили убил уголовник Красиков

Во вторник вышло расследование Bellingcat, в котором говорится, что человек, задержанный за убийство Хангошвили, - Вадим Красиков, бывший ключевой фигурант дела об убийстве владельца сети ресторанов и рынка в Нальчике Альберта Назранова.
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ТВ сообщило, что в причастности к громкому убийству в Берлине заподозрили Москву

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Подозреваемым в убийстве чеченского беженца в Берлине является россиянин

Эхо Москвывчера в 14:00

Установлена личность предполагаемого убийцы соратника Басаева и Масхадова

Lenta.ruвчера в 07:42

Посольство России в Германии не имеет новых данных по убийству гражданина Грузии в Берлине

ТАССвчера в 09:50

Прокуратура Германии заподозрила власти Чечни в причастности к убийству Хангошвили

Кавказский узелвчера в 09:09

Прокуроры подозревают разведку РФ в причастности к убийству грузина в ФРГ

News.ruвчера в 06:02

Германия заподозрила спецслужбы России в убийстве гражданина Грузии в Берлине

Московский Комсомолецвчера в 07:38
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Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Российская газета 04:55
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 02 декабря в 10:03
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В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Газета.Ru вчера в 23:32
Происшествия

При пожаре в Одесском колледже пострадали 12 человек

12 человек пострадали при пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
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Физики научились измерять давление через емкость

Метод, предложенный физиками из Федеральный физико-технический центр в Германии при участии Кристофа Гайзера (Christof Gaiser), как раз занимает эту нишу: им впервые удалось воплотить первичный метод измерения давления в газах на основе электрической емкости — впервые измерять давление таким способом предложили еще 20 лет назад.
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Политика

Палата представителей поддержала резолюцию против участия России в G7

Палата представителей в Конгрессе поддержала принятие резолюции против участия России в G7.
РЕН ТВ вчера в 20:06
Происшествия

В Благовещенске ребенок впал в кому после посещения аквапарка

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Общество

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Школьники из России по итогам международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment) показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.
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Политика

WSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ

Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.
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Игры

Состоялся релиз Halo: Reach для ПК

В версии для ПК разработчики Halo: Reach улучшили производительность игры, добавили больше настроек графики, а также адаптировали управление для клавиатуры и мыши.
CyberSport.ru вчера в 14:06
Армия и оружие

Т-72Б вместе с китайскими МВТ-2000 сразились с французскими AMX-10RC

Российская газета вчера в 07:56
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В Госдуме прокомментировали новый отказ россиянам в визах США

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что такие случаи становятся систематическими, сообщает телеканал "360".
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Армия и оружие

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За два года доля AMD в сегменте графики вырастет на пару процентов

Источник изображения: Seeking Alpha Такая методика позволяет определить, что в ближайшие два года расстановка сил на рынке дискретной графики существенно не изменится, если не учитывать потенциальное появление третьего игрока в лице корпорации Intel.
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Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
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Ученые: Собаки понимают человеческий язык лучше, чем мы думали

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Валиева, Самсонов и Дэвис выступят в финале Гран-при среди юниоров

В текущем сезоне пара показывает лучшие результаты в своей карьере, однако в финале Гран-при фаворитами в борьбе за золото все-таки станут их соотечественники Елизавета Шанаева и Девид Нарижный, а также Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов.
Газета.Ru вчера в 15:26
Общество

Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму

Видеоблогер и участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент ВШЭ Егор Жуков не признал вину в суде в призывах к экстремизму.
ТАСС вчера в 03:24
Общество

В ГИБДД объяснили исключение «площадки» из экзамена на права

3 декабря в ГИБДД сообщили, что планируют отменить с октября 2020 года один из этапов экзамена на получение водительских прав, а именно демонстрацию навыков вождения на закрытой площадке.
РБК 06:09
Культура

Федор Добронравов раскрыл будущее сериала «Сваты»

Федор Добронравов, исполнитель главной роли в сериале «Сваты», рассказал о будущем телепроекта.
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Apple намерена выпускать iPhone дважды в год

Apple может изменить стратегию выпуска iPhone - с 2021 года компания будет представлять новые устройства дважды в год.
ТАСС вчера в 10:06
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В России началось празднование Введения во храм Пресвятой Богородицы

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Футбол

Семак дал прогноз на матч «Зенит» — «Динамо»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал, что ожидает его команда от матча с «незнающем поражений» ФК «Динамо».
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«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия РФ», — написал Гончаренко.
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ГД одобрила поправки в проект о налоге для самозанятых в 19 регионах

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Министр иностранных дела Украины Вадим Пристайко назвал «не совсем амбициозным» и «очень осторожным» проект коммюнике, которое будет обнародовано после нормандского саммита в Париже.
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В новостях отмечается, что Дмитрий Певцов ранее уже называл Познера «врагом России».
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