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РБК
РБК

Bellingcat связал фигурантов расследования о Навальном с делом Кара-Мурзы

Как утверждают авторы статьи, они решили сравнить передвижения Кара-Мурзы в течение трех месяцев перед его госпитализацией в мае 2015 года с поездками фигурантов их расследования об отравлении Алексея Навального.В источнике
РБК
ЗакC.Ру
Znak.com
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Snob.ru
С чего всё началось
Сотрудники ФСБ, которых связывают с отравлением Алексея Навального, могут быть причастны к обоим отравлениям Владимира Кара-Мурзы в мае 2015 года и феврале 2017 года, выяснил
 Bellingcat (расследование подготовлено совместно с The Insider и Der Spiegel).
Подробнее о событии

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