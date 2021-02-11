Как утверждают авторы статьи, они решили сравнить передвижения Кара-Мурзы в течение трех месяцев перед его госпитализацией в мае 2015 года с поездками фигурантов их расследования об отравлении Алексея Навального.

С чего всё началось Сотрудники ФСБ, которых связывают с отравлением Алексея Навального, могут быть причастны к обоим отравлениям Владимира Кара-Мурзы в мае 2015 года и феврале 2017 года, выяснил Bellingcat (расследование подготовлено совместно с The Insider и Der Spiegel). Дождь 08:43