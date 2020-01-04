В условиях налогового маневра России в нефтяной сфере стоимость нефти для Минска в 2020 году вырастет на пять процентов по сравнению с уровнем 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим».

Политика Дочь Сулеймани предупредила США о последствиях Дочь иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в результате ракетного обстрела США, заявила, что Вашингтон и Израиль ждут «чёрные дни» из-за гибели её отца.

Гаджеты Nokia снова возродит легендарный телефон Директор по продуктам HMD Global Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas) написал, что компания планирует перевыпустить очередной телефон Nokia, и, судя по посту, состояться это должно в китайский Новый год — 25 января.

Хоккей Комментатор «Матч ТВ» назвал идиотами перепутавших финалы МЧМ зрителей Комментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Поленов назвал идиотами болельщиков, предъявивших вещателю претензии за показ финального матча молодежного чемпионата мира по хоккею 2011 года в одно время с решающим поединком турнира-2020.

Политика Ситуацию в Ираке рассмотрят на встрече начальников генштабов стран НАТО 14 января Обострение ситуации в Ираке и отношений США и Ирана после американского авиаудара под Багдадом, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани, будут обсуждаться на плановой встрече начальников генеральных штабов стран НАТО 14 января в Брюсселе.

Энергетика Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России Белорусский НПЗ "Нафтан" начал переработку поступающей нефти из РФ, при этом сохраняется минимальная загрузка завода, на второй НПЗ, в Мозыре, поставок сырья пока нет, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского госконцерна "Белнефтехим".

Экономика Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.

Происшествия В Бурятии бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил 17-летнюю девушку Бизнесмен из Улан-Удэ Галуст Пилосян на внедорожнике на большой скорости сбил насмерть 17-летнюю девушку, скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию, сообщает СУСК Бурятии.

Политика Трамп пригрозил Ирану ответным ударом в случае атаки по США Американский президент Дональд Трамп заявил, что США быстро проведут ответную атаку по Ирану в случае, если будет нанесен удар по любому американскому гражданину или объекту.

Путешествия Крым установил новый постсоветский рекорд по числу принятых туристов Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за 2019 год в республики отдохнули около 7,43 млн туристов, что стало новым рекордом за постсоветские годы.

Армия и оружие Турция передаст США С-400? Последняя выходка Вашингтона и угрозы Турции «Угрозы в адрес Анкары за покупку российского вооружения, обвинения в атаках на курдов, обвинения в эскалации ситуации в Ливии – совершенно очевидно, что Эрдоган не потерпит подобного отношения со стороны США, и потому, вероятность того, что Турция передаст Вашингтону российские С-400 стремительно упала с умеренно вероятной, до крайне низкой», - отмечает специалист.

Политика Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.

Политика Премьер Японии назвал важным укрепление отношений с Россией и КНР Японский премьер-министр Синдзо Абэ в ходе пресс-конференции назвал крайне важным тесное сотрудничество с Южной Кореей и США, а также укрепление отношений с Россией и Китаем.

Здоровье Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.