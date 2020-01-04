Энергетика

Вечерняя МоскваВечерняя Москва«Белнефтехим» повысит стоимость нефти для белорусских НПЗ

В условиях налогового маневра России в нефтяной сфере стоимость нефти для Минска в 2020 году вырастет на пять процентов по сравнению с уровнем 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим».
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«Белнефтехим» сообщил о повышении стоимости нефти для белорусских НПЗ

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REGNUM04 января в 12:26

«Белнефтехим» сообщил о повышении стоимости нефти для Беларуси

ГЛАС.RU04 января в 10:43
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Обострение ситуации в Ираке и отношений США и Ирана после американского авиаудара под Багдадом, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани, будут обсуждаться на плановой встрече начальников генеральных штабов стран НАТО 14 января в Брюсселе.
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Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.
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