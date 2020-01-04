Энергетика
Вечерняя Москва«Белнефтехим» повысит стоимость нефти для белорусских НПЗ
В условиях налогового маневра России в нефтяной сфере стоимость нефти для Минска в 2020 году вырастет на пять процентов по сравнению с уровнем 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим».
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Цена нефти для Белоруссии увеличится на $20 за тонну в 2020 году из-за маневра РФ
Газета.Ru04 января в 10:11
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